Путин: Продвигать по службе надо тех, кто готов "пахать" на благо страны

Президент РФ Владимир Путин поздравил победителей конкурса управленцев "Лидеры России". Он подчеркнул, что кадровое обновление управленческого аппарата должно происходить по способностям, а продвигать по карьерной лестнице надо тех, кто готов "пахать" на благо Родины.

Президент вышел на связь с победителями конкурса без галстука и неформально их поприветствовал. "Уважаемые друзья, добрый день. Здорово", - обратился Путин к собравшимся.

- Безусловно, вы самым достойным образом проявили свои лучшие профессиональные качества, показали высокую работоспособность, нацеленность на результат, умение брать на себя ответственность, действовать слаженно и сообща, - заявил президент. - Это в современном мире чрезвычайно важно.

Глава государства назвал победу в конкурсе не только большим личным успехом каждого финалиста, но и важным вкладом в будущее России.

- Стремление получать новые знания, достичь вершин в своем деле во многом задает темп продвижения для всей страны, - объяснил он.

Владимир Путин напомнил, что конкурс проводится в течение трех лет. И за этот сравнительно небольшой срок, по оценке президента, он стал эффективным системным механизмом, который помогает на прозрачных принципах поддерживать лучших управленцев, открывать им новые возможности для роста, расширения профессиональных горизонтов.

- Грамотные управленцы нужны везде и всегда, - уверен российский лидер. Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином в карьере, причем не только в своих, но и нередко в совершенно новых для них областях, добавил президент.

Он также отметил, что для всех участников победа в финале - это серьезный импульс для развития, повышения квалификации. С этой целью финалисты получат грант на дальнейшее обучение в размере 1 млн рублей. Победители, готовые связать судьбу с госслужбой, смогут стать слушателями программы Высшей школы государственного управления - так называемой "школы губернаторов".

- Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, - резюмировал президент. - В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни. Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан, всегда и во всем следовать принципам служения людям, обществу, родной стране.