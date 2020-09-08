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08.09.2020 14:30
Рубрика: Власть

Путин: Продвигать по службе надо тех, кто готов "пахать" на благо страны

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин поздравил победителей конкурса управленцев "Лидеры России". Он подчеркнул, что кадровое обновление управленческого аппарата должно происходить по способностям, а продвигать по карьерной лестнице надо тех, кто готов "пахать" на благо Родины.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент вышел на связь с победителями конкурса без галстука и неформально их поприветствовал. "Уважаемые друзья, добрый день. Здорово", - обратился Путин к собравшимся.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Безусловно, вы самым достойным образом проявили свои лучшие профессиональные качества, показали высокую работоспособность, нацеленность на результат, умение брать на себя ответственность, действовать слаженно и сообща, - заявил президент. - Это в современном мире чрезвычайно важно.

Глава государства назвал победу в конкурсе не только большим личным успехом каждого финалиста, но и важным вкладом в будущее России.

- Стремление получать новые знания, достичь вершин в своем деле во многом задает темп продвижения для всей страны, - объяснил он.

Владимир Путин напомнил, что конкурс проводится в течение трех лет. И за этот сравнительно небольшой срок, по оценке президента, он стал эффективным системным механизмом, который помогает на прозрачных принципах поддерживать лучших управленцев, открывать им новые возможности для роста, расширения профессиональных горизонтов.

- Грамотные управленцы нужны везде и всегда, - уверен российский лидер. Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином в карьере, причем не только в своих, но и нередко в совершенно новых для них областях, добавил президент.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Он также отметил, что для всех участников победа в финале - это серьезный импульс для развития, повышения квалификации. С этой целью финалисты получат грант на дальнейшее обучение в размере 1 млн рублей. Победители, готовые связать судьбу с госслужбой, смогут стать слушателями программы Высшей школы государственного управления - так называемой "школы губернаторов".

- Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, - резюмировал президент. - В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни. Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан, всегда и во всем следовать принципам служения людям, обществу, родной стране.

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