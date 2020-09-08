Кадровики во избежание лишних трат начинают осваивать для поиска сотрудников соцсети, группы в профессиональных сообществах и разнообразные агрегаторы.

Тонны вакансий все еще доступны в Сети, но теперь они скрываются на иных сайтах.

В ситуации резкого роста безработицы - с начала года она поднялась с 4,7 проц. до 6,3 проц. - сейчас ищут себе место для трудоустройства и готовы приступить к нему буквально завтра 4,7 млн россиян, - для многих это стало дополнительной проблемой. Ведь как раньше было хорошо - заглянешь на HeadHunter, SuperJob или еще какой аналогичный портал - и вуаля! - самые разные вакансии. По прошлогодним исследованиям компании KANTAR, 76 проц. размещенных на сервисе HeadHunter вакансий приводили к найму нового сотрудника. Однако с тех пор многое изменилось.

Тарифы на людей

"За время карантина многие компании стали экономить, и в связи с повышением цен на джоб-борды рекрутеры развернулись в сторону альтернативных моделей поиска, - отметили в Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ). - Джоб-борды часто используются как база данных, в которой можно найти резюме подходящего кандидата, а затем связаться с ним через соцсети, не платя за каждое "открытие" контактов".

Правда, сами сервисы по поиску работы с такой оценкой ситуации не согласны. HeadНunter отмечает, что в августе у него было каждый день в среднем по 630 открытых вакансий, что на 28 проц. больше показателей на начало года и только на 0,6 проц. меньше, чем год назад. В коронакризисных условиях эта динамика вряд ли может свидетельствовать о массовом отказе работодателей от сервиса.

"С 1 августа 2020 года HeadНunter перешел на новую тарифную модель доступа к базе резюме: было введено фиксированное количество просмотров контактов соискателей, - объяснил представитель сервиса. - Число контактов в пакете зависит от длительности доступа, а дополнительные контакты можно купить в любой момент. Деньги списываются только при первом просмотре любым из менеджеров компании и остаются открытыми на весь срок доступа. Просматривать резюме и получать всю необходимую информацию из резюме для принятия решения о связи с заинтересовавшим соискателем можно по-прежнему без каких-либо ограничений".

Кадровики стали искать новых специалистов в социальных сетях и профильных телеграм-каналах

Подобное изменение тарифной политики ранее предпринял и SuperJob. Рекрутинговые сервисы утверждают, что их действия соответствуют мировому тренду.

Однако те, чья работа состоит в поиске нужных специалистов, уверены, что теперь надо менять поисковые технологии, иначе привлечение каждого нового человека будет обходиться им слишком дорого. По оценкам АЧАЗ, расходы крупных работодателей и агентств занятости на работу с рекрутинговыми сервисами при сохранении прежнего стиля взаимодействия могут вырасти с 500 тысяч до 2 и более млн рублей в месяц.

Новые клевые ссылки

"Многие компании поняли, что гораздо дешевле и эффективнее давать рекламу вакансий на популярных платформах и самим собирать отклики, используя недорогие цифровые решения, - объясняют в АЧАЗ. - Таким образом, компании получают сразу заинтересованных в определенной вакансии кандидатов, которых они могут навсегда заполучить в свою базу".

Для перехода на иные способы поиска нашлись и другие аргументы.

"На днях мы разместили вакансию и на крупном джоб-борде, и в профильных телеграм-каналах, - рассказывает генеральный директор коммуникационного агентства "ЛАМПА" Евгения Лампадова. - Через первый ресурс на нее за несколько дней откликнулось 200 человек, через профильные каналы в Telegram в десятки раз меньше, но целевых откликов оказалось больше и обработать такое количество гораздо реальнее, чем 200 сообщений только по одной вакансии".

Во многих ситуациях более качественный подбор претендентов может не только избавить кадровика от отсеивания множества сомнительных вариантов, но и ускорить закрытие вакансии.

Friend и коллега

Этой ситуацией решили воспользоваться и соцсети. Наиболее популярная в России "ВКонтакте" в конце августа представила раздел "Работа". В нем можно опубликовать резюме и откликнуться на вакансии, которые подбираются индивидуально для каждого пользователя.

4,7 миллиона людей ищут работу и готовы выйти на нее хоть завтра

"Раздел запущен вместе с сервисом Worki, который ранее был представлен в социальной сети в виде мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps, - уточняет директор по развитию суперприложения "ВКонтакте" Антон Циварев. - Лента вакансий в разделе "Работа" формируется на основе открытой информации из профиля пользователя и его геолокации. Всего алгоритмы учитывают больше 200 параметров и предлагают варианты, на которые соискатель, скорее всего, откликнется. Подбирать вакансии можно и с помощью фильтров: предпочитаемых профессий, расстояния до места работы, зарплаты, типа работы - например, подработки или вахтового метода, а также многих других".

Когда соискатель откликнется на позицию, для него и работодателя создается диалог в сообщениях социальной сети. Там можно будет задать дополнительные вопросы или договориться о дате собеседования, добавляет Циварев.

Дело техники

Наш друг - робот

Еще одно новшество в деле подбора персонала - использование роботов для помощи сотрудникам отдела кадров. Они в первую очередь занимаются наймом специалистов массовых профессий - продавцов, рабочих, водителей и так далее. Умная машина сама прочитает резюме, выберет из всей массы соискателей тех, кто больше других подходит для этой работы. Затем робот сам позвонит по телефону, убедится в серьезности намерений человека. После этого проведет еще и видеоинтервью, задача которого оценить адекватность человека и проверить представленную им информацию на основе анализа языка тела и мимики - направление взгляда, гримаса или поза позволяют с высокой долей вероятности предположить, что кандидат врет. Затем автомат проанализирует всю информацию и предоставит своему повелителю-рекрутеру готовый список оптимальных кандидатов. Так что если вы ищите работу и вам звонит робот, не спешите класть трубку. Возможно, он хочет предложить вам вакансию мечты.