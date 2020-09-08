Новости

ЦСКА обыграл тульский "Арсенал" благодаря голу Гайча 18:55
Fitch улучшило прогноз по экономике России 18:37
Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ 18:36
Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19 18:21
В Тюмени школьник умер на уроке физкультуры 18:20
Экс-президента Боливии Моралеса не допустили к выборам 18:10
Минский тракторный завод создаст единую платформу для входа на рынок России 18:06
Медведев объявил о создании комиссии по подготовке предвыборной программы "ЕР" 18:05
Силуанов: Уровень госдолга скоро приблизится к 20% ВВП 18:01
На Алтае туристка сняла видео перед тем, как ее унесло течением 17:58
Болгарские протестующие заявили ЕС и США о намерении продолжить митинги 17:45
Экипажи новой экспедиции на МКС признаны годными к старту в октябре 17:41
Главы МИД Турции и Конго поблагодарили друг друга по-русски 17:38
ЦБ не считает верным менять цель по инфляции 17:36
В Москве могут сократить сроки планового отключения горячей воды 17:31
ФИДЕ объявила о возобновлении турнира претендентов с 1 ноября 17:13
Посла Германии вызывают в МИД РФ 17:11
Силуанов ожидает снижения ВВП только на 4% 17:07
Гендиректор "Спартака" прокомментировал возвращение в клуб Атаманенко 16:57
Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади отреставрируют 16:54
В Петербурге назовут более 20 тысяч имен погибших в годы блокады 16:54
На Телецком озере всплыл хвост самолета, пропавшего 14 лет назад 16:50
Мишустин: Правительство перезапустит институты развития 16:41
В Госдуме назвали политизированным обсуждение ситуации в Беларуси в ПАСЕ 16:40
В Судане спасают от наводнения древние пирамиды Мероэ 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 18:37
Рубрика: Экономика

Где вы их берете?!

Работодатели стали по-новому подбирать новых сотрудников
Текст: Алексей Дуэль, Иван Черноусов
Кадровики во избежание лишних трат начинают осваивать для поиска сотрудников соцсети, группы в профессиональных сообществах и разнообразные агрегаторы.
Тонны вакансий все еще доступны в Сети, но теперь они скрываются на иных сайтах. Тонны вакансий все еще доступны в Сети, но теперь они скрываются на иных сайтах.
Тонны вакансий все еще доступны в Сети, но теперь они скрываются на иных сайтах.

В ситуации резкого роста безработицы - с начала года она поднялась с 4,7 проц. до 6,3 проц. - сейчас ищут себе место для трудоустройства и готовы приступить к нему буквально завтра 4,7 млн россиян, - для многих это стало дополнительной проблемой. Ведь как раньше было хорошо - заглянешь на HeadHunter, SuperJob или еще какой аналогичный портал - и вуаля! - самые разные вакансии. По прошлогодним исследованиям компании KANTAR, 76 проц. размещенных на сервисе HeadHunter вакансий приводили к найму нового сотрудника. Однако с тех пор многое изменилось.

Тарифы на людей

"За время карантина многие компании стали экономить, и в связи с повышением цен на джоб-борды рекрутеры развернулись в сторону альтернативных моделей поиска, - отметили в Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ). - Джоб-борды часто используются как база данных, в которой можно найти резюме подходящего кандидата, а затем связаться с ним через соцсети, не платя за каждое "открытие" контактов".

Фото: iStock
Более 200 тысяч вакансий с проживанием предлагают работодатели РФ

Правда, сами сервисы по поиску работы с такой оценкой ситуации не согласны. HeadНunter отмечает, что в августе у него было каждый день в среднем по 630 открытых вакансий, что на 28 проц. больше показателей на начало года и только на 0,6 проц. меньше, чем год назад. В коронакризисных условиях эта динамика вряд ли может свидетельствовать о массовом отказе работодателей от сервиса.

"С 1 августа 2020 года HeadНunter перешел на новую тарифную модель доступа к базе резюме: было введено фиксированное количество просмотров контактов соискателей, - объяснил представитель сервиса. - Число контактов в пакете зависит от длительности доступа, а дополнительные контакты можно купить в любой момент. Деньги списываются только при первом просмотре любым из менеджеров компании и остаются открытыми на весь срок доступа. Просматривать резюме и получать всю необходимую информацию из резюме для принятия решения о связи с заинтересовавшим соискателем можно по-прежнему без каких-либо ограничений".

Кадровики стали искать новых специалистов в социальных сетях и профильных телеграм-каналах

Подобное изменение тарифной политики ранее предпринял и SuperJob. Рекрутинговые сервисы утверждают, что их действия соответствуют мировому тренду.

Однако те, чья работа состоит в поиске нужных специалистов, уверены, что теперь надо менять поисковые технологии, иначе привлечение каждого нового человека будет обходиться им слишком дорого. По оценкам АЧАЗ, расходы крупных работодателей и агентств занятости на работу с рекрутинговыми сервисами при сохранении прежнего стиля взаимодействия могут вырасти с 500 тысяч до 2 и более млн рублей в месяц.

Новые клевые ссылки

"Многие компании поняли, что гораздо дешевле и эффективнее давать рекламу вакансий на популярных платформах и самим собирать отклики, используя недорогие цифровые решения, - объясняют в АЧАЗ. - Таким образом, компании получают сразу заинтересованных в определенной вакансии кандидатов, которых они могут навсегда заполучить в свою базу".

Фото: iStock
Более трети компаний планируют оставить сотрудников на удаленке

Для перехода на иные способы поиска нашлись и другие аргументы.

"На днях мы разместили вакансию и на крупном джоб-борде, и в профильных телеграм-каналах, - рассказывает генеральный директор коммуникационного агентства "ЛАМПА" Евгения Лампадова. - Через первый ресурс на нее за несколько дней откликнулось 200 человек, через профильные каналы в Telegram в десятки раз меньше, но целевых откликов оказалось больше и обработать такое количество гораздо реальнее, чем 200 сообщений только по одной вакансии".

Во многих ситуациях более качественный подбор претендентов может не только избавить кадровика от отсеивания множества сомнительных вариантов, но и ускорить закрытие вакансии.

Friend и коллега

Этой ситуацией решили воспользоваться и соцсети. Наиболее популярная в России "ВКонтакте" в конце августа представила раздел "Работа". В нем можно опубликовать резюме и откликнуться на вакансии, которые подбираются индивидуально для каждого пользователя.

4,7 миллиона людей ищут работу и готовы выйти на нее хоть завтра

"Раздел запущен вместе с сервисом Worki, который ранее был представлен в социальной сети в виде мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps, - уточняет директор по развитию суперприложения "ВКонтакте" Антон Циварев. - Лента вакансий в разделе "Работа" формируется на основе открытой информации из профиля пользователя и его геолокации. Всего алгоритмы учитывают больше 200 параметров и предлагают варианты, на которые соискатель, скорее всего, откликнется. Подбирать вакансии можно и с помощью фильтров: предпочитаемых профессий, расстояния до места работы, зарплаты, типа работы - например, подработки или вахтового метода, а также многих других".

Когда соискатель откликнется на позицию, для него и работодателя создается диалог в сообщениях социальной сети. Там можно будет задать дополнительные вопросы или договориться о дате собеседования, добавляет Циварев.

Дело техники

Наш друг - робот

Еще одно новшество в деле подбора персонала - использование роботов для помощи сотрудникам отдела кадров. Они в первую очередь занимаются наймом специалистов массовых профессий - продавцов, рабочих, водителей и так далее. Умная машина сама прочитает резюме, выберет из всей массы соискателей тех, кто больше других подходит для этой работы. Затем робот сам позвонит по телефону, убедится в серьезности намерений человека. После этого проведет еще и видеоинтервью, задача которого оценить адекватность человека и проверить представленную им информацию на основе анализа языка тела и мимики - направление взгляда, гримаса или поза позволяют с высокой долей вероятности предположить, что кандидат врет. Затем автомат проанализирует всю информацию и предоставит своему повелителю-рекрутеру готовый список оптимальных кандидатов. Так что если вы ищите работу и вам звонит робот, не спешите класть трубку. Возможно, он хочет предложить вам вакансию мечты.

Исследование: Работать четыре дня в неделю хотят более трети россиян
Экономика Работа Занятость

Главное сегодня

Путин взял на контроль вопрос вырубок леса для БАМа
Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ
Истребитель Су-27 сопроводил самолеты-разведчики США и Швеции
В Кремле не видят причин обсуждать "Северный поток-2" на политическом уровне
За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах
Введены наказания за шум в "тихий час" и опоздания к врачу
Впервые в России выдан кредит под залог цифровых активов