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Рассекречен дизайн младшей модели нового Xbox. Названы дата выхода и цена

Текст:   Богдан Бобров
08.09.2020,  
10:36
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

В Сеть утекло много свежих данных о консолях нового поколения от Microsoft.

Во-первых, инсайдер Брэд Сэмс опубликовал первый рендер младшей модели линейки, которая, предположительно, должна получить название Xbox Series S.

Во-вторых, он назвал цены. По его словам, XSS будет стоить 299 долларов (около 22,7 тысячи рублей), и в ней не будет привода для дисков, Xbox Series X обойдется покупателям в 499 долларов (почти 38 тысяч рублей).

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Даниел Ахмад - еще один специалист по сетевым утечкам - подтвердил информацию, касающуюся дизайна более доступной версии игровой приставки.

Через некоторое время издание Windows Central также подтвердило вышеуказанные сведения и дополнило информацию тем, что старт продаж запланирован на 10 ноября.

В подразделении Xbox на слив данных отреагировали с юмором, запостив в официальный аккаунт в Twitter мем с кукольной обезьянкой.

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