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08.09.2020 12:24

Диктант для сенатора

Андрей Турчак посетил в Брянске крупные стройки и сел за парту
Текст: Александр Богданов (Брянск)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 200(8254)
Прибыв в Брянскую область, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак успел не только осмотреть новые поликлиники и мосты, оценить работу местной власти, но и написать "Диктант Победы".

На новом Литейном мосту он сделал снимок и тут же переслал его заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, который тоже недавно побывал в Брянске. Фото доказывало, что мост уже готов к открытию.

В Бежицком районе гость осмотрел строящийся спортивно-оздоровительный комплекс, которого ждут многие жители. Андрей Турчак оценил объем работ на новом легкоатлетическом стадионе "Десна". Проект реконструкции был включен в федеральную программу. По факту - построен новый стадион.

На Партизанской поляне Андрею Турчаку рассказали о героизме местных партизан во время Великой Отечественной войны. Здание музея истории партизанского движения было реконструировано. Мемориал ежегодно посещают более 100 тысяч человек со всей России. Здесь же Андрей Турчак и губернатор Александр Богомаз присоединились ко Всероссийской акции "Диктант Победы", которая повышает историческую грамотность.

- Если ты живешь этим, знаешь школьную программу и увлекаешься историей, то тест не покажется сверхсложным, - пояснил Андрей Турчак.

- Наша задача - чтобы дети знали свою историю. Основная цель "Диктанта Победы" - сохранить правду, чтобы никто не мог переписать нашу историю. В музей партизанского движения меня привозили в 16 лет на экскурсию из простой деревенской школы. В настоящее время мы расширили этот исторический комплекс, чтобы наши дети и внуки тоже приходили сюда, гордились ратными подвигами наших предков и передавали свои знания из поколения в поколение! - заключил губернатор Александр Богомаз.

Во время визита в регион Андрей Турчак посмотрел, как ведется капитальный ремонт корпуса № 3 городской поликлиники № 1. Обновления ждали более 40 лет и врачи, и пациенты. На ремонт направят 24,4 миллиона рублей из областного бюджета.

В этом году в Брянской области отремонтируют и переоснастят 39 ФАП, 14 больниц и поликлиник. За два года для врачей по областной программе закупили 219 квартир. Власти решили закладывать жилье для медиков и детей-сирот в строящихся домах во всех районах. Сенатор отметил, что это очень важный шаг для укрепления здравоохранения в регионе.

Прямая речь

Андрей Турчак, заместитель председателя Совета Федерации РФ:

- Брянск - чистый, ухоженный город. Ранее я был в области в 2014 году, и разница колоссальная. Видно, что губернатор лично этим занимается, глава города погружен в общий процесс. Заметны объем дорожного ремонта, обновления городской среды, благоустройство парков и скверов. Мы обсудили планы губернатора, которые касаются создания комфортных условий не только для жителей Брянска, но и для районных центров. В 2021 году в национальные проекты и федеральные программы добавим объекты, которые будут реализованы в Брянской области.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область

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