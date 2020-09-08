Кокорин вернулся в общую группу перед матчем против ЦСКА

Кокорин, перешедший в "Спартак" нынешним летом, пока не провел за клуб ни одного матча.

При этом к подготовке ко встрече против ЦСКА не приступили игроки, отправившиеся в свои сборные. Те, кто уже сыграл, получили несколько дней выходных.

Матч седьмого тура РПЛ ЦСКА-"Спартак" пройдет в воскресенье, 13 сентября. "Красно-белые" после шести туров лидируют в турнирной таблице, набрав 14 очков. ЦСКА - пятый с 10-ю очками.

Тем временем в "Спартаке" пост коммерческого директора занял Александр Атаманенко, уже работавший в клубе с 2014 до 2019 год.