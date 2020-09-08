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Рубрика: Общество

Вышли в плюс

Текст: Олег Филиппов (доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 200(8254)
Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки у большинства малых, средних и крупных компаний финансовые показатели значительно снизились. Ряд организаций вынужден был закрыться в связи с отсутствием оборотных средств и рентабельности или же невозможностью трансформировать свой бизнес под новые условия деятельности. Однако отдельным компаниям и даже отраслям удалось использовать текущую конъюнктуру для развития и получения дивидендов.

Конечно, здесь каждому приходят на ум в первую очередь маски и перчатки, производство которых увеличивалось в геометрической прогрессии. Но этим перспективные направления далеко не исчерпываются.

Фото: iStock
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Медицина и фармацевтика в целом вышли из "коронакризиса" в значительном плюсе. Произошла переоценка этих отраслей с позиции как населения, так и органов власти. С одной стороны, и это подтверждает статистика продаж в аптечных сетях, по причине отсутствия лекарства от COVID-19 люди стали активно скупать антибиотики, противовирусные препараты и медицинские изделия. С другой стороны, государство (так случилось во всех странах, в том числе и в России) в связи с пандемией пересмотрело свои программы здравоохранения: срочно началось перепрофилирование многих больниц, активизировалось финансирование новых проектов здравоохранения. К примеру, в Новой Москве это клинический центр инфекционных болезней "Вороновское". Перепрофилирование и строительство новых объектов означает привлечение подрядчиков на строительно-монтажные работы, закупку медикаментов, приобретение медицинского оборудования (а соответственно, и его производство) и многое другое. То есть вложения в здравоохранение дают эффект для целого ряда отраслей экономики.

Многие страны уже отходят от идеи глобализации

Для остальных бизнесов возросла роль удаленных сервисов и дистанционных коммуникационных услуг. Компании вынуждены были работать удаленно, при этом многие решили перевести своих сотрудников на такой режим на постоянной основе, даже после снятия карантина. Образовательные учреждения, застигнутые пандемией в середине учебного года, стали в спешном порядке организовывать для всех учащихся дистанционные занятия, а потом и удаленный прием документов на новый учебный год. Как свидетельствует статистика фондовой биржи, акции компании Zoom Technologies только за один месяц выросли в цене в десять раз. Ситуация подтолкнула многие компании к тому, чтобы ускорить развитие новых программных продуктов, которые до пандемии не использовались настолько активно.

Фото: Матыцин Валерий / ТАСС
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Несомненный стимул к развитию получил также туризм, хотя он по праву входит и в число наиболее пострадавших отраслей. Ранее низкорентабельная индустрия гостеприимства в России, которой было достаточно сложно конкурировать с Грецией, Кипром и Турцией, смогла значительно увеличить объемы продаж и прибыли в силу возросшего спроса. Особенно это коснулось компаний в Крыму и Сочи.

Если рассматривать общие тенденции, то уже становится очевидно, что многие страны (США, Россия, страны Западной Европы, Великобритания) постепенно начинают отходить от идеи глобализации, выбирая путь локализации и экономического сепаратизма. И это связано не только с риском новых волн заражения COVID-19, но и с политическими, а главное - с экономическими интересами как государств в целом, так и крупных национальных компаний.

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