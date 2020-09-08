Михаила Ефремова признали виновным по делу о ДТП

Пресненский суд Москвы признал виновным актера Михаила Ефремова по делу об автомобильной аварии, в которой погиб человек, сообщает РИА Новости.

Судья Елена Абрамова​​​, начав зачитывать приговор, заявила, что артист управлял транспортным средством "в состоянии алкогольного опьянения" и устроил ДТП, которое повлекло "по неосторожности смерть человека".

Наказание будет озвучено в конце приговора. Ранее прокуратура запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима при максимально возможном наказании в виде 12 лет.