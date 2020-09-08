На набережной парка Левобережный пару раз в неделю собирается группа женщин. Не выпуская из рук детские коляски с младенцами, они делают в воздухе какие-то па ногами, бьют поклоны и приседают. Кто это? Молодые мамы, которые решили побыстрее прийти в форму после беременности, не оставляя ребенка на няню и не расплачиваясь за спортзал.

Тренировки мамы с малышами проводят на веранде рядом с пляжем в парке Левобережный - здесь и воздух свежий, и пейзаж приятный. Фото: Константин Завражин

Урок под аплодисменты

Валентина Локтионова до беременности работала тренером по фитнесу. Потом роды, уход за сыном Димой и домашняя рутина. Спортивную 37-летнюю женщину это не устроило, но и расставаться с ребенком, даже на пару часов, ей не хотелось.

- Процесс восстановления после родов занимает длительное время. Первые два месяца активный спорт противопоказан, но потом можно вводить умеренные нагрузки, - рассказывает Локтионова. - Подыскивая упражнения для себя, я обнаружила stroller fitness или, если перевести с английского, фитнес с колясками. Основной и обязательный спортивный снаряд - детское транспортное средство с ребенком. Коляска-люлька или прогулочная, это не важно, служит нагрузкой, но поднимать ее не нужно. Ведь мамам таскать такие тяжести опасно. И это не бег с малышом, где по требованиям безопасности у коляски должны быть большие надувные колеса и система крепления малыша.

Как поясняет Локтионова, взяв за основу идею, она сама придумала курс, в котором варьируется порядка двух десятков упражнений. Все они плавные и рассчитаны на то, чтобы принести максимальную пользу маминому организму. А именно: насытить его кислородом и укрепить растянутые мышцы бедер, спины, а также поперечную мышцу живота, чтобы убрать жирок с талии. Все упражнения делаются из позиции стоя, чтобы не расставаться с коляской.

Валентина собрала подружек с детьми грудного возраста и вышла с ними в ближайший скверик. Прохожие были просто в восторге от той тренировки, некоторые мужчины даже аплодировали. Так решено было поискать место для занятий потише.

С видом на воду и уток

Для второго занятия выбрали менее многолюдный в дневные часы парк. Деревянная веранда рядом с пляжем в парке Левобережный оказалась идеальным местом. К слову, быстро оценили его и местные мамы, многие из них тут же присоединились к занятиям. Тренировки проходят дважды в неделю по будням с 11.00 до 12.00, то есть когда дети активны или спят, а другие члены семьи заняты на работе или учебе. Средний возраст занимающихся - около 30 лет, но ограничений нет.

- Этот кружок я нашла летом, чтобы разнообразить круговорот: ребенок, дом, кухня, муж. Когда сильно устаю, думаю бросить занятия, - делится с "РГ" жительница улицы Прибрежной, Александра, вынимая из прогулочной коляски годовалого сына Левушку. - Мол, лучше посижу на лавке, а сын рядом в коляске поспит. Но оказалось, что зарядка на свежем воздухе прибавляет бодрости и улучшает настроение. А еще такое спокойствие потом наступает! Не знаю, пейзаж или спорт влияют. Муж говорит, чтобы ни в коем случае не бросала.

Здесь все серьезно

Пока разговариваем, подходят еще несколько человек и занятие начинается. "Мы все молодцы, что пришли заниматься, - говорит Валентина. - Коляски вперед, выстраиваемся в широкий круг друг за другом. С левой ноги шаг вперед и приседаем. Правую ногу тянем. Это упражнение, чтобы подтянуть мышцы бедра и ягодиц". Мамы, каждая в своем темпе, исполняют упражнения. Дети, привыкшие к такой карусели, занимаются своими делами. Через пару кругов коляски разворачивают для другого упражнения: катят их вперед, а противоположные руку и ногу - в сторону.

Заканчиваются занятия с утяжелителями, где в роли "гантелек" выступают дети. Каждой из участниц пришлось обзавестись слингом или эргорюкзаком. Детей сажают в переноски лицом к себе и начинают разучивать элементы гавайского танца "Хула". Это мягкие и плавные движения, напоминающие покачивание лодочки. Исполняют их под музыку, которую ставят не так громко, чтобы не испугать карапузов.

Кстати

Тренировки круглый год

Занятия продолжатся и зимой, исключение - сильный ветер или мороз за -10 градусов. В этих случаях малышей одевать нужно теплее, ну и самим мамам приходить не в шубах.