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08.09.2020 16:55
Рубрика: Экономика

Московские дома подготовили к началу отопительного сезона

Текст: Ирина Огилько
Каждый год, в начале мая городские службы начинают готовить жилые дома и инфраструктуру к зиме. В этом году коронавирус внес свои коррективы: плановые отключения горячей воды отложили до 1 июля, чтобы не раздражать оставшихся на удаленке москвичей. Несмотря на задержку, все жилые дома и социальные объекты в Москве успели подготовить к отопительному сезону в установленный срок. С чем встретит Москва зиму, рассказал во вторник на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Самой сложной работой оказалась традиционная подготовка теплосетей к зиме. Гидравлические испытания нужно было провести на всех 16,5 тыс. км теплосетей. При этом вместо четырех месяцев, на работу отвели менее двух. "Выполнить большой объем работы помогли привлечение дополнительных специалистов и переход на круглосуточный график работы, - рассказал Бирюков. - Более того, если в жилых домах с 1 июля начались отключения горячей воды на 10 дней, то больницы переводили на резервные источники. К сожалению, в жилых домах во время гидравлических испытаний это сделать пока невозможно. Но мы работаем в этом направлении, думаю, со временем срок планового отключения горячей воды будет сокращен".

Фото: Артем Ленц/ТАСС
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В отличие от других городов России, где увеличивается количество изношенных теплосетей, в Москве этот параметр сокращается. Так, минувшим летом во время испытаний было обнаружено всего около 12 тыс. проблемных мест на теплосетях, которые оперативно восстановили. Также подготовлены и протестированы 10,2 тыс. тепловых пунктов, районных и квартальных тепловых станций, 96 малых котельных и прочих объектов.

- Мы готовы к любой зиме, - подчеркнул чиновник. - В городе созданы достаточные резервы по топливу - 378 тысяч тонн по углю, 357 тысяч тонн по мазуту и 25,3 тысячи тонн по дизелю. Этого объема хватит для автономной работы теплогенерирующих объектов столицы зимой в течение семи суток. Для устранения внештатных ситуаций в городе есть около 1,5 тыс. аварийных бригад, оснащенных спецтехникой и аварийными источниками снабжения.

Прокомментировал Бирюков и тему ливневой канализации, которая стала популярна после летних потопов. "Во время сильных дождей подтапливает Париж, Прагу, многие старые европейские города, - говорит Бирюков. - В Москве были локальные подтопления. Но причина не в отсутствии ливневки или ее неисправности, а в количестве осадков. Так, в районе Варшавского шоссе за два часа выпала почти месячная норма осадков - 82 мм. И ливень сопровождался сильным ветром. Конечно, листья забили решетку, и случилось подтопление. За последние семь лет в городе было модернизировано 11 территорий с наиболее частными подтоплениями. Не спорю, подтопления были, но не системного характеры, а локальные".

Он отметил, что город готов встретить достойно осеннюю непогоду. А закупать дополнительную технику, в том числе и для прочистки ливневки, в преддверии осенне-зимнего периода не будут. Количество техники, которая будет убирать город осенью и зимой, превышает 24 тыс. единиц, она относительно новая с двигателями Евро 3, Евро 4. Власти планируют эту технику оснащать автоматическими датчиками контроля работы, чтобы впустую не ездила. К слову, это одна из самых частых жалоб жителей.

Фото: iStock
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Несмотря на задержку начала ремонтных работ, успели к зиме выполнить более 75 процентов объема ремонта дорог, запланированных на этот год. Всего должно быть отремонтировано более 900 дорожных объектов площадью более 18 млн. кв м. Завершена эта работа на 12 мостовых сооружениях, и до конца года отремонтируют еще 19. Что касается капремонта домов, который в этом году делают почти в двух тысячах строений, то все внутренние работы, в частности замена инженерии, были отложены на 2021 год, а ремонт кровель почти завершен.

Напомним, что начнут теплеть батареи в квартирах москвичей, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8 градусов и простоит так пять дней подряд. Первыми включать тепло будут в социальных объектах, потом в жилых домах и в остальных строениях. В среднем включение отопления в городе занимает трое суток. В прошлом году отопление начали подавать уже 23 сентября.

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