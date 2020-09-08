Москвичам предложили выбрать любимый памятник

Завершается серия голосований "Москва "активного гражданина": любимые места в городе". На этот раз жителям города предложили выбрать любимые скульптуры и монументы. Самые популярные из них внесут на интерактивную карту "Активного гражданина".

Как сообщается на портале мэра Москвы, в течение месяца горожане выбирали лучшие места и достопримечательности столицы. В среднем в опросах участвовало около 130 тысяч человек. "После завершения всех этапов будут подведены итоги, а самые популярные объекты нанесут на онлайн-карту "Активного гражданина", - приводит словам руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко портал мэра. Выбрать предложено из 17 вариантов. Среди них знаковые объекты для города, например, монумент "Рабочему и колхознице", Минину и Пожарскому на Красной площади, Пушкину, Гагарину, Маяковскому, памятник в честь покорителей космоса на ВДНХ. А также монументы баснописцу Крылову, композитору Прокофьеву в Камергерском переулке, Есенину на Тверском бульваре, основателю Москвы Юрию Долгорукому и писателю Гоголю на бульваре его имени и другие. Каждый участник голосования может выбрать до пяти вариантов, а также предложить свой.

Кстати, всего в столице насчитывается более трех тысяч монументов. Среди них есть и необычные, например, памятник сырку "Дружба", памятник кинокамере во дворике ВГИКа, памятник утятам в скверике Новодевичьего монастыря и другие.