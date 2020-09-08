Новым худруком Театра им. Моссовета стал Евгений Марчелли

Новым художественным руководителем Московского академического театра им. Моссовета назначен режиссер Евгений Марчелли. Коллективу театра во вторник его представил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"С большим удовольствием представляю вам - о нем много говорить не надо, о нем говорят его работы - Евгений Марчелли", - лаконично заметил Кибовский.

По его словам, Театр Моссовета является одним из самых успешных театров, который очень любит зритель.

"Как только театр откроется, я уверен, здесь будет полный зал. Стабильность - признак мастерства", - отметил он и добавил, что выбор нового художественного руководителя ни для кого не был секретом, и решение было согласовано с труппой театра.

"Мне приятно, что это не есть секрет для собравшихся, решение не является сюрпризом, оно не спонтанное и не внезапно возникшее, многие люди участвовали в формировании этого решения", - заключил Кибовский.

На сцену Евгений Марчелли поднимался под аплодисменты труппы.

"Я признателен, благодарен, и, конечно, с большой надеждой и верой прихожу в театр, который имеет свою историю", - поблагодарил он всех за доверие.

Марчелли признался, что он насытился свободой и на ближайшие два года отказался от всех своих проектов, чтобы посвятить себя работе. Он искренне надеется, что его приход в театр даст "дополнительный импульс в развитие творческой идеи театра".

А пока новый худрук входит в курс дела, о планах театра на новый сезон рассказала директор театра Валентина Панфилова.

"Открываемся мы после полугодового перерыва своим легендарным спектаклем "Иисус Христос суперзвезда", отмечающего в этом году 30-летие со дня выпуска. В этот день покажем на сцене "Под крышей" премьеру прошлого сезона "Песнь слона", ставшей первой российской постановкой одноименной пьесы канадского драматурга Николя Бийона", - рассказывает она о ближайших планах.

Первой премьерой сезона станет спектакль "Ричард III" по пьесе Шекспира в постановке режиссера Нины Чусовой, которая пригласила на главную роль Александра Домогарова. Вместе с ним в спектакле заняты ведущие актеры театра: Ольга Остроумова, Екатерина Гусева, Сергей Виноградов, Виталий Кищенко и другие.

Также в планах новая постановка от молодежного проекта театра: недавний выпускник ГИТИТСа Павел Пархоменко ставит спектакль "Игроки" Гоголя.

Среди самых ожидаемых премьер сезона - "Старик" Горького в постановке известного режиссера Юрия Еремина с Виктором Сухоруковым в главной роли и "Укрощение строптивой" от создателя в театре Моссовета чеховской трилогии Андрея Кончаловского.

Справка "РГ"

Евгений Марчелли - выпускник Щукинского училища, работавший в нескольких российских театрах. В разное время он возглавлял Омский театр драмы и "Тильзит-театр", около 10 лет был художественным руководителем знаменитого Ярославского театра имени Волкова.

До Евгения Марчелли художественным руководителем Театра им. Моссовета был народный артист РФ Павел Хомский, возглавлявший театр почти 30 лет. Он ушел из жизни на 92-м году жизни 6 сентября 2016 года. После этого театром руководила директор Валентина Панфилова совместно с художественным советом труппы.