Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади отреставрируют

Подведены итоги тендера на реставрацию памятника Минину и Пожарскому, что стоит на Красной площади перед Покровским собором. Стоимость реставрации составит 55 миллионов рублей, а проводить ее будет Межобластное научно-реставрационное художественное управление, сообщается в документации, размещенной на портале госзакупок.

Контракт на реставрацию должен быть исполнен до конца 2022 года. До начала ремонта подрядчику придется получать согласования с Федеральной службой охраны на допуск к работе каждого сотрудника - ведь памятник Минину и Пожарскому является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время ремонтных работ у монумента, изготовленного в 1818 году, будет в числе прочих работ отреставрирован парапет, плиты и блоки отмостки, а также буквы надписи, частично стертые временем.