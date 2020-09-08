Ажиотажный спрос на "антивирусные" приспособления позволил предприятиям ЦФО не только удержаться на плаву при сокращении традиционных заказов, но и нарастить объемы производства. Какие идеи выстрелили на фоне коронакризиса, изучила "РГ".

На некоторых региональных заводах в кеги теперь разливают не только пиво, но и антисептики. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Шейте на здоровье

Самым очевидным был дефицит защитных масок и костюмов. Причем если шить их готовы были чуть ли не все текстильные фабрики и ателье, то с сырьем вышла заминка. Для "правильных" СИЗов нужны нетканые материалы, которые в России в таком огромном количестве попросту не делали. Ивановское ООО "Спанлаб", где выпускают как раз синтетические полотна, весной переключило более половины своих мощностей на производство спанбонда для средств индивидуальной защиты. Как рассказала вице-губернатор Людмила Дмитриева, благодаря этому швейные компании региона смогли оперативно перестроиться на пошив СИЗ. С апреля по август в регионе произведено более 850 тысяч костюмов и около 20 миллионов масок. Выручка же "Спанлаба" за полгода почти вдвое превысила показатель за весь 2019 год. Гендиректора компании Маис Казарян сообщил, что планируется расширение производства и закупка оборудования для выпуска нового нетканого материала - спанлейса. Он обладает улучшенными характеристиками, применяется в медицине, косметологии, автосервисе и в быту.

В Тульской области защитные комбинезоны из спанбонда с мая шьют в мастерских УФСИН. Сегодня мощность этого производства - тысяча штук в сутки.

Антисептик вместо кваса

На поверхности лежала и бизнес-идея со средствами для дезинфекции. Подразделение группы "Арнест" в Тульской области (ООО "Аэрозоль Новомосковск") еще в марте срочно переоснастило десять производственных линий для выпуска таких препаратов. В день начали делать около полумиллиона флаконов.

- Для нашего региона было предоставлено 150 тысяч единиц, - рассказали в региональном минздраве. - Также продукция предприятия отгружалась в Московскую агломерацию, Челябинскую и Липецкую области. Одно из дезсредств, которое является запатентованной разработкой "Арнеста", прошло дополнительные испытания в ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи". В результате подтверждена его вирулицидная активность, в том числе в отношении коронавируса.

Занялось антисептиками и несколько предприятий химпрома в Смоленской области. А местный завод "Варница", который вообще-то делает пиво, квас и лимонады, приспособил под новые нужды оборудование для розлива напитков в кеги. Тару здесь делают сами, выдувая из готовых пластиковых преформ. Часть кегов продают пустыми - другим производителям. Так вот, оказалось, что в таких больших емкостях удобно хранить растворы для дезинфекции.

- Это позволило сделать процесс обработки помещений проще и экономичнее, - пояснил гендиректор компании Александр Егоров. - Дезинфектант используется непосредственно из кегов, нет нужды переливать его в более мелкие емкости. Мы используем такой способ для обработки своих грузовиков.

Кровати для больниц

Ряд тульских предприятий сосредоточился на выпуске мебели и оборудования для оснащения ковид-центров. Так, ООО "НПО Промет", где делают с десяток разных видов медицинских кроватей, увеличило выпуск продукции до 900 штук в сутки. Изделиями обеспечили инфекционные госпитали домашнего региона, крупные столичные центры лечения COVID-19 ("Крокус-экспо", "Ленэкспо") и медицинские организации по всей России. С марта по июль реализовали более 26 тысяч кроватей, тысячу тележек для перевозки больных, 15 тысяч прикроватных тумб, 15 тысяч специальных матрасов и 10 тысяч шкафов, отметили в тульском минздраве.

Завод медоборудования ЗАО "Атриум" за две весенние недели на 500 с лишним процентов нарастил выпуск систем кислородной поддержки пациентов. Газораспределительные консоли, увлажнители смесей лечебных газов и газовые коробки делали круглосуточно, привлекая смежные производства.

"Выпуск отдельных позиций - кислородных клапанов - доходил до тысячи штук в сутки (ранее изготавливали 200 в неделю), - подчеркнули в минздраве региона. - Помимо госпиталей Тульской области, продукция предприятия поступила в лечебные учреждения Москвы, в том числе временные госпитали, а также Тверской, Воронежской, Тюменской, Краснодарской областей и Чечни. Активно закупало продукцию "Атриума" Минобороны. Всего за период активного переоснащения больниц под прием больных с коронавирусом было поставлено более 30 тысяч единиц оборудования".

Как дышится?

Набрало обороты и производство респираторов. Один из крупнейших игроков этого рынка - международная компания "ЗМ", имеющая завод в Волоколамске. С января она удвоила глобальный объем производства изделий N 95 (по эффективности фильтрации схожи с респираторами второго класса защиты FFP2), доведя суммарную мощность своих площадок до миллиарда штук в год. К весне 2021-го планируют довести показатель до двух миллиардов.

- Сегодня наш производственный комплекс в Подмосковье работает круглосуточно в режиме максимальной загрузки. Там выпускается полная линейка противоаэрозольных полумасок всех классов защиты, чашеобразные и складные конструкции, в том числе с клапаном выдоха, - рассказал "РГ" гендиректор ОАО "ЗМ Россия" ("дочка" известной американской корпорации) Матс Фриберг. - Производство респираторов полностью автоматизировано, на каждую линию требуется один оператор, который загружает в машину основные компоненты, в основном производимые также на заводе в Волоколамске.

Однако именно медицинские респираторы в России и СНГ фирма не продает. Поставки ведутся на предприятия критически важных отраслей промышленности, а также в розничные сети "для удовлетворения социальных нужд, возникших в связи с пандемией". Некоторые люди надевают респираторы при езде в маршрутках. Ну а врачи "усиливали" эти средства защиты до нужного уровня с помощью фильтров, присоединяемых через пластиковый переходник. Переходники им, как писала "РГ", бесплатно печатали на 3D-принтерах волонтеры. В Воронежской области, к примеру, сообщество "Мейкеры против COVID-19" подарило медикам около 540 таких приспособлений.

Не просто свет

В Смоленске начали производить бактерицидные лампы для рециркуляторов воздуха. Весной их рынок буквально "взорвался". На заводе осветительных приборов Ledvance вовремя поняли, какой потенциал для роста здесь заложен, и переориентировали производство. Тем более что спрос на базовую продукцию - со стороны строительных компаний - в тот момент упал.

Прежде завод, будучи единственным в Европе производителем традиционных источников света, делал ставку на люминисцентные лампы. В год выпускали около 75 миллионов штук. Также делали лампы накаливания, натриевые лампы для уличных фонарей и сопутствующее оборудование - от стартеров до светильников. Часть изделий продавали в виде полуфабриката (стеклянной трубки) - в основном в Италию и по России. Готовые лампы экспортировали в 30 стран. Львиная доля продаж приходилась на Германию и ОАЭ.

С лета на том же оборудовании начали делать безозоновые бактерицидные лампы низкого давления - они наиболее безопасны для человека. С помощью специальной установки на поверхность стеклянной колбы наносится защитное покрытие. Оно обеспечивает бактерицидный поток на уровне 35-40 процентов от номинальной потребляемой мощности. По этой характеристике смоленские лампы на пять процентов эффективнее российских и зарубежных аналогов, а срок их службы дольше на одну-две тысячи часов, рассказали на заводе. Под воздействием облучения ДНК опасных микроорганизмов разрушается, и они перестают размножаться.

- Раньше бактерицидные лампы использовали по большей части в медучреждениях и лабораториях с "чистыми" помещениями. Применялись они также на химических, фармацевтических и пищевых предприятиях, на продовольственных складах, в детсадах и оздоровительных учреждениях. Теперь же для профилактики коронавирусной инфекции применять рециркуляторы-облучатели рекомендуется всем бюджетным и коммерческим организациям с большим скоплением людей. Заказы поступают со всего мира, - пояснил директор АО "Ледванс" Александр Селиверстов.

Пока среди покупателей - российские производители оборудования для дезинфекции. Для экспорта в Европу начата сертификация. Технологически изделия соответствуют международным требованиям.

На бактерицидные лампы сегодня приходится около половины общего объема производства, пояснила "РГ" менеджер компании по развитию бизнеса Екатерина Журавлева:

- На первом этапе изготовлено и реализовано по предварительным заказам около 600 тысяч штук. Производственные мощности позволяют выпускать до 80 тысяч в день. Наладить производство в полном объеме мешает дефицит комплектующих. В частности, полуфабрикатов трубок из увиолевого стекла, которое пропускает эффективные для обеззараживания УФ-лучи спектра "С", но препятствуют озонированию воздуха. Мы активно ищем новые каналы поставок комплектующих, так как прогнозируем, что высокий спрос на бактерицидные лампы в ближайшее время сохранится. Ведь это расходники, которые подлежат регулярной замене.

Кроме того, завод планирует наладить производство бактерицидных рециркуляторов воздуха под собственным брендом.

Форт Заказы на бактерицидные лампы для рециркуляторов сегодня поступают со всего мира

Что выгодно производить сегодня

Матс Фриберг, гендиректор компании ОАО "ЗМ Россия" (производство защитных изделий и инновационных материалов):

- Сегодня спрос на средства индивидуальной защиты значительно превышает предложение, и это вызов всей индустрии. Поэтому мы рассматриваем глобальные проекты сотрудничества для увеличения объемов производства. К примеру, совместно со стерилизационными компаниями наши инженеры прорабатывают способы обеззараживания имеющихся респираторов для их повторного использования в медучреждениях. В партнерстве с Ford планируем в шесть раз увеличить выпуск силовых респираторов с принудительной подачей воздуха. Они могут служить альтернативой одноразовым. В силовых респираторах используются противоаэрозольные фильтры, и наращивать их производство мы будем вместе с Cummins (специализируется на дизельных двигателях).

Еще одна идея родилась в процессе совместной работы 3М и производителя медицинского оборудования Nissha Medical Technologies. Мы узнали, что эта компания хочет создать незапотевающую защитную маску, чтобы повысить комфорт медработников во время длительных смен. А у 3М есть гидрофильная пленка, которая препятствует впитыванию и накоплению влаги, а также помогает жидкости стекать по поверхности материала в нужном направлении. Мы адаптировали свой материл для применения в сфере здравоохранения и совместно с Nissha оперативно разработали защитные экраны для лица с незапотевающей пленкой. Уже через несколько недель они были доступны врачам.

Владимир Буйвидис, руководитель BM Group "Фабрика инноваций" (производство мультимедийного оборудования):

- Измерение температуры, маски и антисептики на каждом шагу - новая норма жизни. В связи с этим будет расти рынок интерактивного оборудования и устройств самообслуживания. Они позволяют сократить количество "живых" контактов и оптимизировать бизнес-процессы. В период пандемии образовалась новая ниша - автоматические санитайзеры и прочие устройства, которые предотвращают распространение эпидемий. Спрос на них будет расти, так как многим компаниям дешевле приобрести профилактическое оборудование и отслеживать состояние сотрудников, чем платить штрафы и закрывать офис в случае заболевания. Мы не остались в стороне и запустили цех по производству бесконтактных санитайзеров на своем заводе в подмосковном Лыткарино. Спрос на прежнюю продукцию компании не упал, однако большинство клиентов не торопилось переходить к реализации сделок, и ряд проектов пришлось заморозить. За счет диверсификации бизнеса мы этого почти не почувствовали. Например, в период карантина детские садики перестали покупать сенсорные столы, а промышленные предприятия, наоборот, начали активнее заказывать сенсорные терминалы для автоматизации производства.

Дмитрий Кравченко, генеральный директор Acer в России (производство компьютерной техники и электроники):

- Пандемия дала толчок рынку компьютеров, который продолжает расти двузначными темпами в связи с тем, что для продуктивной работы и учебы, особенно в дистанционном формате, современный производительный ПК незаменим. У многих частных и корпоративных пользователей сформировалась отложенная потребность, которая теперь активно удовлетворяется. В России она далека от насыщения. При этом на рынке уже ощущается некоторой дефицит поставок: невозможно в короткие сроки столь резко нарастить производство всех ключевых компонентов. Поскольку на фоне "удаленки" в сознании потребителей произошел сдвиг относительно важности обладания современным компьютером, в среднесрочной перспективе можно прогнозировать рост рынка ПК независимо от ситуации с коронавирусом.

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