Около 5 тысяч избирателей зарегистрировались на онлайн-голосование по дополнительным муниципальным выборам, которые пройдут на этой неделе в двух округах Москвы: в Бабушкинском районе и Марьине.

Пройдет онлайн-голосование 11 и 12 сентября. Из поданных 5227 заявлений для участия в нем одобрено 4853. По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, отказано в основном тем, кто зарегистрирован в одном из районов, но его дом не попадает в границы округа. Таким образом, отдать свой голос на довыборах смогут более 7% от общего числа избирателей районов Бабушкинский и Марьино. Год назад на выборах в Мосгордуму было подано всего 2 процента электронных заявок.

Выходит, с тех пор доверие к онлайн-выборам выросло более чем в 3,5 раза, отмечалось на заседании ОП. Тем, кто вошел в окончательный список онлайн-голосования, придут сообщения в личный кабинет на портале mos.ru и по СМС об их подтвержденном статусе. Затем им "упадут" информационные сообщения и напоминания. Отдать голос в электронном режиме смогут только те, у кого имеется полная учетная запись на mos.ru, то есть она была верифицирована в МФЦ или дистанционно. Важно и то, что для предстоящих выборов в Москве впервые в России сформирован единый электронный перечень избирателей, поэтому проголосовать дважды не получится. Отмечалось, что система уже показала свою эффективность: из списка онлайн-избирателей исключены девять человек, которые записались, но уже сделали свой выбор досрочно. Система электронного голосования в столице, напомню, уже испытана.

Онлайн-голосование на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года показало 90-процентную явку. Такие же цифры были при голосовании по поправкам к Конституции. В воскресенье, 13 сентября, с 8.00 до 20.00 будут работать и классические участки. Все 30 участков оборудуют видеонаблюдением и современными КОИБами, поэтому результаты подсчитают быстро. Вполне возможно, что итоги будут известны уже к 20.30, считают в ОП, то есть через полчаса после окончания голосования. За ходом выборов будут в онлайн-режиме как обычно следить общественный штаб плюс наблюдатели от всех кандидатов. В каждом из городских округов предстоит довыбрать по два депутата. На мандаты претендуют 26 кандидатов.