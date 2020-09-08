Под Липецком построят завод "Эксойл групп"

В Липецкой области начато строительство второй очереди завода ООО "УК Эксойл групп": работы в ОЭЗ регионального уровня "Тербуны" ведет ООО "Черноземье". Компания планирует инвестировать в проект 6,5 миллиарда рублей. Запуск нового производства намечен на четвертый квартал 2021 года.

Глава региона Игорь Артамонов напомнил, что первая очередь проекта - линии по переработке подсолнечника мощностью 2000 тонн в сутки - успешно работает с 2016 года. В рамках нового проекта будет создано современное производство с использованием самых передовых инженерных технологий и оборудования ведущих европейских производителей.

Реализация проекта "Эксойл групп" разбита на три основных этапа. Первый - строительство элеватора для приемки и хранения масличных культур, а также предприятия по переработке сои и рапса. Второй этап - производство соевых белковых концентратов и изолятов, третий - расширение элеватора и строительство комбикормового завода. Новое предприятие позволит создать более 200 рабочих мест

Игорь Артамонов подчеркивает, что регион заинтересован не просто в привлечении инвестиций, а в открытии современных предприятий, производящих качественную продукцию, создании новых высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона.

- В особых экономических зонах сформирована благоприятная основа для успешной работы инвесторов, созданы выгодные условия для ведения бизнеса, - отмечает Игорь Артамонов. - Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым и генеральным директором ООО "Черноземье" Дмитрием Резновым было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Игорь Артамонов отметил, что выбор в пользу зоны регионального уровня "Тербуны" был сделан, основываясь на хорошей базе сельскохозяйственных предприятий, расположенных в регионе. Они имеют возможность обеспечивать ООО "Черноземье" необходимым сырьем. Кроме того, здесь имеется профессиональный кадровый потенциал и развитая сеть автотранспортных дорог, а также железная дорога. Немаловажную роль при выборе площадки сыграла и синергия с действующим заводом, что позволит выйти на более низкую себестоимость производства по сравнению с конкурентами.