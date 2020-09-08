Под Воронежем расширят меловой "гранд каньон"

Добычу песка и глины в Белом колодце в 30 километрах от столицы Черноземья возобновят в 2022 году. За последние годы старый карьер стал популярной площадкой для спортивных и развлекательных мероприятий, а его обрывистые края - местом для фотосессий и созерцательного отдыха. "РГ" выяснила, как отразится разработка недр на местном бизнесе и что придет на смену эффектным меловым зубцам.

Прощайте, скалистые горы?

Белый колодец - один из самых живописных объектов в окрестностях Воронежа, поэтому его судьба беспокоит многих. Огромный карьер, отработанный еще в 1980-е, для неспециалистов выглядит как природная достопримечательность. Склоны поросли деревьями, на дне - небольшие озера. Можно цивилизованно заехать в саму чашу: побродить, искупаться, поиграть в мяч на берегу. Можно свернуть с Курской трассы чуть раньше и по колдобинам грунтовки "дикарем" пробраться к смотровой площадке над кручей. Два широких белых столба-останца образуют здесь что-то вроде ворот. Снимками в этих декорациях пестрят соцсети.

С 2003 года внизу действует спорткомплекс для гонщиков, с 2014-го - вестерн-клуб с платным пляжем, мангалами, таверной и квест-парком. Четыре года назад в Белом колодце начали проводить главный опен-эйр Платоновского фестиваля. Концерты world music собирали несколько тысяч зрителей.

Весть о том, что разработка месторождения здесь продолжится, было встречено в Воронеже с подозрением. Что станет с необычным ландшафтом? Не ударит ли это по туристической привлекательности Воронежа? Не поставит ли крест на событийных мероприятиях и, соответственно, на работе компаний-организаторов?

- Пока что по нам больно бьют сами слухи. Клиенты думают, что скоро начнется Армагеддон, - сообщил директор администрации пляжа El Evento и зон отдыха в Белом колодце Сергей Слабунов. - Мы же планируем в 2021 году сделать детский пляж, банкетную площадку и мини-гостиницу, вложив 12 миллионов рублей. Добычу планируют начать в 2022-м, а паника поднялась уже сейчас. Причем на дне карьера, где находятся все наши объекты, копать точно не будут!

Его поддержала директор спорткомплекса "Белый колодец" Елена Кузьмина:

- Мы составляем календарь мероприятий на будущий год и вынуждены постоянно разъяснять гонщикам из разных регионов, что трассы не закрываются. Более того, идет развитие любительского мотоспорта. Мы закупили питбайки и квадроциклы, построили три специальные трассы. Конечно, нам дорог и пейзаж с останцами. Спрогнозировать, каким он будет через несколько лет, сложно. Но Белый колодец - это же не только пейзаж...

Больше не взрывать

Карьер находится на территории Латненского месторождения огнеупорных глин. Добывать их здесь начали еще до революции. В советское время это делали путем буровзрывных работ: разрушенную породу размывали водой, песок оседал на дно, а глинистый ил перекачивали на другой участок и осушали. Меловые ворота образовались в 1992-м в результате неудачного взрыва. Часть зарядов не сработала, над отвесным склоном остались торчать два зубца. Разрушить их буровой техникой или экскаватором ОАО "Воронежское рудоуправление" тогда не могло. Через год разработку прекратили из-за запрета на "подрывную" деятельность вблизи магистрали Воронеж - Курск.

Однако разведанные запасы не кончились. Примерно полмиллиона тонн глины и столько же песка залегает между чашей старого карьера и Курской трассой. Еще около десяти миллионов тонн можно найти неподалеку на участке "Белый колодец - Юго-восток".

Сегодня лицензиями на разработку обоих участков владеет воронежская "дочка" бельгийской Sibelco Group - глобального лидера в производстве нерудных материалов. У компании 224 предприятия в 17 странах, годовой оборот - более семи миллиардов евро. В России ей принадлежат также Раменский ГОК в Подмосковье и "Неболчинское карьероуправление" в Новгородской области, которые добывают сырье для строительной и стекольной промышленности.

- В Воронежскую область мы зашли в апреле 2014 года. Через пару лет со взрывными работами покончили. Компания инвестировала около 600 миллионов рублей в технику, которая позволяет вести добычу щадящим способом и в любое время года, в корректировку проектов и оценку запасов, а также в строительство цеха по переработке глины методом шихтования на станции Стрелица, - рассказал исполнительный директор ООО "Сибелко Воронеж" Виталий Астапов.

Добычу обещали вести по преимуществу с октября по апрель - когда мероприятия в Белом колодце не проводятся

Возобновить добычу на участке с теми самыми меловыми воротами намерены в 2022-м. На подготовку - снятие верхнего слоя - уйдет 300-400 миллионов рублей. Мел продавать не будут: по словам Астапова, рынок для сырья такого качества оказался слишком узким. За пару лет компания выберет запасы и проведет рекультивацию. Затем можно будет закладывать карьер на юго-востоке, где работы хватит лет на десять. В итоге в Хохольском районе появится двойник Белого колодца.

Не плюнут в Колодец

На встречах с заинтересованными бизнесменами руководство "Сибелко Воронеж" выразило готовность к компромиссам. Начнут "раскопки" не от обрыва, как хотели изначально, а от Курской трассы, чтобы продлить жизнь меловым воротам. Сохранить их не удастся. Зубцы небезопасны, и если однажды вместе с ними рухнет борт карьера, то пострадают и озера, и вестерн-клуб, пояснил Астапов.

Добычу обещали вести в два этапа, по преимуществу с октября по апрель - когда мероприятия в Белом колодце не проводятся. Платоновский фестиваль потеряет площадку для опен-эйра только на один сезон.

При рекультивации учтут предложения предпринимателей и общественности. Чаша Белого колодца увеличится, и это шанс для развития комплекса, считает Слабунов.

- Масштабно проект не поменять - он уже прошел обязательную экспертизу в "Центрнедрах". Но можно внести коррективы на финальной стадии, - заверил Виталий Астапов. - Например, сделать зону отдыха, спортплощадку, использовать тот же мел для новой трассы в спорткомплексе, расширить пляжную зону, оставить какие-то уступы для развлечений. Коллеги хотят благоустроить смотровые площадки над карьером. До весны 2021 года определимся с концепцией, далее потребуется изменить землепользование. У компании большой опыт рекультивации. В Австралии часть карьера отдали под природный парк, часть под сельское хозяйство. В подмосковной деревне Чулково сделали горнолыжную трассу.

Прямая речь

Павел Бойко, начальник отдела геологии и лицензирования по Воронежской области:

- Добыча огнеупорных глин - не прихоть компании, а ее обязанность по лицензии. Нельзя бросить неотработанные запасы. Можно перевести их в забалансовые или списать, но это дорого. А тут к тому же аварийный склон. Это не природные останцы, как в Дивногорье (где, кстати, и сам мел более прочный), а техногенные, причем с трещинами. Рано или поздно столбы съедут вниз, и последствия могут быть плачевными. Значит, надо отработать запасы и сделать объект безопасным. Да, работы изменят текущий вид Белого колодца. Станет ли он от этого хуже? Скорее наоборот: появляется возможность целенаправленно создать максимально интересный, способствующий развитию бизнеса и привлечению туристов ландшафт.