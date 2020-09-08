Разработчики генплана Воронежа исключили застройку Северного леса

Зеленая зона на севере города останется невредимой, заявили представители мэрии Воронежа и "Института генплана Москвы". Остатки леса среди жилых домов стали предметом скандала. На прошлой неделе там появился забор, от действий охраны пострадало несколько местных жителей. По факту вырубки деревьев возбуждено уголовное дело.

В проекте генплана до 2041 года, который подготовили для Воронежа столичные специалисты, "Северный лес" обозначен как озелененная территория общего пользования.

- Наша позиция - не отдавать ее под застройку, - заверил руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития "Института генплана Москвы" Александр Котенков.

По решению областных властей трем участкам леса общей площадью 44,8 гектара присвоен статус особо охраняемой природной территории. В генплане ее границы не могут быть изменены, подтвердила начальник сектора градостроительного проектирования территорий зеленого фонда Татьяна Левина:

- Сейчас в Воронеже озелененных территорий не хватает. На одного жителя приходится около девяти квадратных метров при федеральном нормативе 16. Мы закладываем в генплан показатель 17 "квадратов" на человека. Всего в городе появится почти 2,5 тысячи гектаров новых рекреационных территорий, из них 1,5 тысячи появится уже на первом этапе, в том числе за счет освоения старых промзон.

Для этого, правда, придется выкупить или выменять землю у нынешних собственников. Как показывает история "Северного леса", с этим могут возникнуть проблемы. Зеленая зона разбита на 54 надела разной величины, у которых часто меняются владельцы. Участки отнесены к землям населенных пунктов и предназначены для сельскохозяйственного использования. Когда-то эта территория относилась к колхозу "Подгорное" и находилась в коллективно-долевой собственности. Сосны по документам проходили не как лес, а как древесно-кустарниковые насаждения. После приватизации члены и кредиторы колхоза поделили его недвижимость. И те, кто покупал участки с деревьями, конечно, не рассчитывал устраивать там лесопарк.

Между тем мест для прогулок в Северном микрорайоне почти нет, и обитатели улиц Миронова, Владимира Невского и Мордасовой настойчиво защищают зеленую зону от посягательств.

В этом году в "Северном лесу" начались санитарные рубки. Но наряду с больными деревьями пострадали и здоровые. Ущерб от гибели 48 сосен оценили в сумму около миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке насаждений в особо крупном размере (часть 3 статьи 260 УК РФ).

Глава региона Александр Гусев поручил приостановить вырубку, которая ведется по госконтракту. Договор с подрядчиком расторгнут, компании оплатят выполненные работы по соответствующим актам. Планируется в короткие сроки начать восстановительные посадки.

Варианты развития Северного леса обговорят с экспертами, лучшие идеи вынесут на суд воронежцев.

"Всем собственникам участков отправят предупреждения о невозможности застройки леса и вырубки деревьев. Сейчас готовятся предложения для владельцев земли по ее приобретению", - сообщили в правительстве региона.

Прямая речь

Наталья Ветер, руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области:

- Данная озелененная территория относится к зонам Р1 и Р2 - исключительно рекреационного использования. Также она является частью лесопаркового защитного пояса. Поэтому все, что здесь возводится, - возводится не на законных основаниях. Северный лес вырубаться не может. Было проведено лесопатологическое обследование, по заключению специалистов необходима вырубка около пяти тысяч сухостойных деревьев. Работы должны закончить до конца сентября. После этого начнется посадка 8,8 тысячи саженцев.

Станислав Валежников, управляющий партнер юридической компании "Центральный округ":

- Земельный кодекс прямо не предусматривает возможность изъятия участка у собственника для организации парка. Но перечень оснований изъятия не является исчерпывающим. В случае изъятия закон предоставляет владельцу возможность получить взамен иной участок без проведения торгов. Если же появляются какие-либо ограничения прав собственника, например, целевое назначение участка меняется на основании ходатайства органа госвласти о переводе земли из состава земель одной категории в другую без согласия с правообладателем, последнему должны возместить убытки в полном объеме (включая упущенную выгоду) исходя из рыночной стоимости земельного участка.

Земля со статусом особо охраняемой природной территории может находиться в федеральной собственности, собственности субъектов РФ и муниципалитетов. Если на территории устанавливается зона особого использования, особых условий охраны окружающей среды и на землю накладываются ограничения в использовании, то на ней запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природе и объектам растительного мира. Осуществление застройки не предполагается.