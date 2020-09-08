Идут на рекорд
Прогнозные планы на урожай нынешнего года не были нарушены несмотря на пандемию. Индекс производства сельскохозяйственной продукции уже по данным за прошедшие месяцы года превышает прошлогодние показатели, и объемы намолоченного зерна сыграли в этом не последнюю роль.
На итоговой коллегии минсельхоза РФ прозвучало, что в закрома уже поступило свыше 101 миллиона тонн зерна, при этом в Центральной России собрали столько, что теперь строят планы на экспорт. Черноземный регион в этом отношении показал выдающиеся результаты. В каждом из субъектов разная площадь пашни, технологии обработки почвы и цели, ради которых и формируется структура посевов.
Так, в Белгородской области на элеваторы поступило свыше 2,7 миллиона тонн зерна. Заместитель начальника департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Андрей Головков делает акцент на озимой пшенице: ее в закрома засыпали свыше 2,2 миллиона тонн.
- Урожайность этой культуры преодолела в этом году психологическую отметку в 50 центнеров с гектара, - уточняет Андрей Головков, - она составила 51,3 центнера.
Белгородские аграрии, комментируя урожаи и урожайность, на "валовке" внимание не заостряют: животноводческий комплекс, который с каждым годом требует все больше и больше сырья для производства кормов, заставляет белгородцев все время закупать дополнительные объемы на стороне. И как отметили в агрохолдингах, этот год не станет исключением.
В Воронежской области валовой сбор превысил пять миллионов тонн Эксперты напоминают, что ранее этот рубеж был преодолен лишь трижды - в самые урожайные годы последнего десятилетия. Здесь тоже радует урожайность ранних зерновых. Средний ее показатель превышает 40 центнеров с гектара.
К пятимиллионному показателю подбирается и Курская область: только ранних зерновых намолочено 4,5 миллиона тонн. Липецкие аграрии не отстают - свыше 4,1 миллиона тонн зерна уже в закромах. Примерно такие же показатели в Тамбовской области, однако здесь еще продолжается страда. Как отметил глава региона на коллегии минсельхоза, урожай значительно превысит 4 миллиона тонн.
Даже крошечная по сравнению с соседями Орловская область уже собрала почти 3,3 миллиона тонн зерна. И здесь урожайность взначительно выше прошлогодней. Аграрии отмечают, что такой результат - следствие обновления техники и технологий, той самой цифровизации агропромышленного комплекса, которая все же облегчает труд земледельцев, и конечно, высокий профессионализм всех растениеводов. Начальник профильного управления Липецкой области Олег Долгих отмечает, что добиться высоких показателей урожайности - дело непростое, и мелочей в этом деле нет. Стоит сказать, что в нынешнем сезоне повезло с погодой, которая обычно вносит свои коррективы в планы аграриев: в Черноземье не было засухи. Дожди напитали влагой поля даже в самых засушливых зонах, а аномальная жара, которая держалась довольно долго, принесла определенную пользу для посевов.
Испекут каравай
Свыше 60 процентов зерна в Белгородской, Воронежской областях имеют хлебопекарные свойства. Обычно такой процент клейковины в этих краях получить не удается, как бы ни старались аграрии. Эксперт в АПК Татьяна Ижикова отмечает, что традиционно ту же пшеницу для мукомольного производства выращивают в южных регионах - на Кубани и в Ставрополье, но в нынешнем году ценное продовольственное зерно, скорее всего, отправят на юг из центра России. Аномальная погода принесла неурожаи в тех регионах, которые раньше обеспечивали хлебами значительную часть страны. Засуха и заморозки сделали свое дело - существенная часть посевов погибла.
В Белгородской области уже обозначили приоритеты в использовании зерна нового урожая. Глава региона Евгений Савченко подчеркнул, что лучшие партии надо направить на хлебопечение: даже самые маленькие пекарни должны получить местную муку высокого качества - как пшеничную, так и ржаную. На это потребуется всего примерно сто тысяч тонн. Власти намерены проследить за тем, чтобы аграрии не продали высококачественное зерно в погоне за прибылью в другие субъекты, а хлеб из муки уникального урожая попал в школы, больницы и детские сады.
Помимо этого, в регионе попробуют выпекать хлеб из тритикале - гибрида пшеницы и ржи, такой продукт будет полезен для здоровья, а значит, востребован сторонниками активного образа жизни. Еще примерно 50 тысяч тонн хлебопекарного зерна белгородцы должны будут оставить в качестве резерва на 2021 год.
Время инвестиций
Впрочем, как отмечают эксперты, время бездумной продажи зерна из-за высоких объемов намолота уже безвозвратно ушло. Сегодня каждое хозяйство - от небольшого фермерского до крупного агрохолдинга с развитой инфраструктурой и рынком сбыта - старается произвести из зерна продукт с высокой добавленной стоимостью. Ставки делают на мукомольную продукцию, корма и кормовые добавки для животных, а также на семена. В Курской области, к примеру, скоро заработают четыре новых семеноводческих завода. Да и в целом агропромышленный комплекс прирастает высокотехнологичными предприятиями, особенно в тех регионах, где продукцию АПК уже экспортируют.
Так, в Белгородской области анонсировали пуск линии по производству аминокислоты треонин на заводе премиксов, который уже обеспечивает свыше 70 процентов российской потребности в лизине. Помимо этого, в перспективе, помимо трионина, производство метионина и валина.
В Липецкой области на будущий год запланировано строительство завода по глубокой переработке пшеницы, в результате которой предприятие будет выпускать крахмалы и биополимеры. Последние - как раз тот востребованный рынком продукт, из которого производят безвредную для экологии пластиковую продукцию - посуду, упаковку, одежду и прочие товары. Это позволит оставить в регионе примерно 175 тысяч тонн зерна из того объема, который сейчас продается в том числе за рубеж. Часть липецкого урожая - примерно полмиллиона тонн - направят в два десятка стран, в том числе европейских.
В Тамбовской области аграрии тоже ориентируются на экспорт. Александр Никитин отмечает, что просто торговать зерном производители уже не намерены, даже фураж здесь перерабатывают, чтобы потом продать готовый продукт подороже.
Орловская и Курская области с начала года продали свыше 370 тысяч тонн зерна. Пшеница, ячмень, кукуруза в структуре зарубежных поставок соседствуют с продукцией их переработки, и в регионах надеются, что высокомаржинальных товаров в этом объеме будет все больше.
Этот тренд приветствуют и на федеральном уровне. Замминистра сельского хозяйства Елена Фастова отмечает, что зерновые, конечно, останутся экспортно ориентированными культурами, однако диверсификация товаров для поставок за рубеж сейчас важна как никогда: продуктов с высокой добавленной стоимостью должно продаваться больше.
Тем временем
В министерстве сельского хозяйства назвали приоритетные направления развития АПК, отметив, что таковыми останутся расширение посевных площадей, повышение плодородия почв и мелиорация. Так, уже под озимые культуры будет отведено на 19 миллионов гектаров больше, чем в прошлом году. Аграрии получат поддержку на известкование почв, причем этот процесс будет жестко контролироваться, а также на мелиоративные мероприятия.