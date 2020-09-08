Зерновые колосовые культуры порадовали аграриев Черноземья высокой урожайностью и качеством: львиная доля зерна имеет весомый процент клейковины, а значит, пригодна для хлебопечения. Эксперты называют эту ситуацию нетипичной для средней полосы России. Помимо этого, большая часть регионов Черноземья намолотила такой объем, который значительно превышает собственные потребности. "Будем продавать", - говорят аграрии, уверенные, что в закромах урожай 2020 года не залежится.

Идут на рекорд

Прогнозные планы на урожай нынешнего года не были нарушены несмотря на пандемию. Индекс производства сельскохозяйственной продукции уже по данным за прошедшие месяцы года превышает прошлогодние показатели, и объемы намолоченного зерна сыграли в этом не последнюю роль.

На итоговой коллегии минсельхоза РФ прозвучало, что в закрома уже поступило свыше 101 миллиона тонн зерна, при этом в Центральной России собрали столько, что теперь строят планы на экспорт. Черноземный регион в этом отношении показал выдающиеся результаты. В каждом из субъектов разная площадь пашни, технологии обработки почвы и цели, ради которых и формируется структура посевов.

Так, в Белгородской области на элеваторы поступило свыше 2,7 миллиона тонн зерна. Заместитель начальника департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Андрей Головков делает акцент на озимой пшенице: ее в закрома засыпали свыше 2,2 миллиона тонн.

- Урожайность этой культуры преодолела в этом году психологическую отметку в 50 центнеров с гектара, - уточняет Андрей Головков, - она составила 51,3 центнера.

Белгородские аграрии, комментируя урожаи и урожайность, на "валовке" внимание не заостряют: животноводческий комплекс, который с каждым годом требует все больше и больше сырья для производства кормов, заставляет белгородцев все время закупать дополнительные объемы на стороне. И как отметили в агрохолдингах, этот год не станет исключением.

Часть липецкого урожая - примерно полмиллиона тонн - направят в два десятка стран, в том числе и европейских

В Воронежской области валовой сбор превысил пять миллионов тонн Эксперты напоминают, что ранее этот рубеж был преодолен лишь трижды - в самые урожайные годы последнего десятилетия. Здесь тоже радует урожайность ранних зерновых. Средний ее показатель превышает 40 центнеров с гектара.

К пятимиллионному показателю подбирается и Курская область: только ранних зерновых намолочено 4,5 миллиона тонн. Липецкие аграрии не отстают - свыше 4,1 миллиона тонн зерна уже в закромах. Примерно такие же показатели в Тамбовской области, однако здесь еще продолжается страда. Как отметил глава региона на коллегии минсельхоза, урожай значительно превысит 4 миллиона тонн.

Даже крошечная по сравнению с соседями Орловская область уже собрала почти 3,3 миллиона тонн зерна. И здесь урожайность взначительно выше прошлогодней. Аграрии отмечают, что такой результат - следствие обновления техники и технологий, той самой цифровизации агропромышленного комплекса, которая все же облегчает труд земледельцев, и конечно, высокий профессионализм всех растениеводов. Начальник профильного управления Липецкой области Олег Долгих отмечает, что добиться высоких показателей урожайности - дело непростое, и мелочей в этом деле нет. Стоит сказать, что в нынешнем сезоне повезло с погодой, которая обычно вносит свои коррективы в планы аграриев: в Черноземье не было засухи. Дожди напитали влагой поля даже в самых засушливых зонах, а аномальная жара, которая держалась довольно долго, принесла определенную пользу для посевов.

Испекут каравай

Свыше 60 процентов зерна в Белгородской, Воронежской областях имеют хлебопекарные свойства. Обычно такой процент клейковины в этих краях получить не удается, как бы ни старались аграрии. Эксперт в АПК Татьяна Ижикова отмечает, что традиционно ту же пшеницу для мукомольного производства выращивают в южных регионах - на Кубани и в Ставрополье, но в нынешнем году ценное продовольственное зерно, скорее всего, отправят на юг из центра России. Аномальная погода принесла неурожаи в тех регионах, которые раньше обеспечивали хлебами значительную часть страны. Засуха и заморозки сделали свое дело - существенная часть посевов погибла.

В Белгородской области уже обозначили приоритеты в использовании зерна нового урожая. Глава региона Евгений Савченко подчеркнул, что лучшие партии надо направить на хлебопечение: даже самые маленькие пекарни должны получить местную муку высокого качества - как пшеничную, так и ржаную. На это потребуется всего примерно сто тысяч тонн. Власти намерены проследить за тем, чтобы аграрии не продали высококачественное зерно в погоне за прибылью в другие субъекты, а хлеб из муки уникального урожая попал в школы, больницы и детские сады.

Помимо этого, в регионе попробуют выпекать хлеб из тритикале - гибрида пшеницы и ржи, такой продукт будет полезен для здоровья, а значит, востребован сторонниками активного образа жизни. Еще примерно 50 тысяч тонн хлебопекарного зерна белгородцы должны будут оставить в качестве резерва на 2021 год.

Время инвестиций

Впрочем, как отмечают эксперты, время бездумной продажи зерна из-за высоких объемов намолота уже безвозвратно ушло. Сегодня каждое хозяйство - от небольшого фермерского до крупного агрохолдинга с развитой инфраструктурой и рынком сбыта - старается произвести из зерна продукт с высокой добавленной стоимостью. Ставки делают на мукомольную продукцию, корма и кормовые добавки для животных, а также на семена. В Курской области, к примеру, скоро заработают четыре новых семеноводческих завода. Да и в целом агропромышленный комплекс прирастает высокотехнологичными предприятиями, особенно в тех регионах, где продукцию АПК уже экспортируют.

Так, в Белгородской области анонсировали пуск линии по производству аминокислоты треонин на заводе премиксов, который уже обеспечивает свыше 70 процентов российской потребности в лизине. Помимо этого, в перспективе, помимо трионина, производство метионина и валина.

В Липецкой области на будущий год запланировано строительство завода по глубокой переработке пшеницы, в результате которой предприятие будет выпускать крахмалы и биополимеры. Последние - как раз тот востребованный рынком продукт, из которого производят безвредную для экологии пластиковую продукцию - посуду, упаковку, одежду и прочие товары. Это позволит оставить в регионе примерно 175 тысяч тонн зерна из того объема, который сейчас продается в том числе за рубеж. Часть липецкого урожая - примерно полмиллиона тонн - направят в два десятка стран, в том числе европейских.

В Тамбовской области аграрии тоже ориентируются на экспорт. Александр Никитин отмечает, что просто торговать зерном производители уже не намерены, даже фураж здесь перерабатывают, чтобы потом продать готовый продукт подороже.

Орловская и Курская области с начала года продали свыше 370 тысяч тонн зерна. Пшеница, ячмень, кукуруза в структуре зарубежных поставок соседствуют с продукцией их переработки, и в регионах надеются, что высокомаржинальных товаров в этом объеме будет все больше.

Этот тренд приветствуют и на федеральном уровне. Замминистра сельского хозяйства Елена Фастова отмечает, что зерновые, конечно, останутся экспортно ориентированными культурами, однако диверсификация товаров для поставок за рубеж сейчас важна как никогда: продуктов с высокой добавленной стоимостью должно продаваться больше.

Тем временем

В министерстве сельского хозяйства назвали приоритетные направления развития АПК, отметив, что таковыми останутся расширение посевных площадей, повышение плодородия почв и мелиорация. Так, уже под озимые культуры будет отведено на 19 миллионов гектаров больше, чем в прошлом году. Аграрии получат поддержку на известкование почв, причем этот процесс будет жестко контролироваться, а также на мелиоративные мероприятия.