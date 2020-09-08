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08.09.2020 08:28
Рубрика: Экономика

Сергунина: Более двух тысяч компаний стали резидентами технопарков Москвы

Текст: Вадим Сергеев

Резидентами технопарков Москвы стали более двух тысяч организаций. Они в основном занимаются биотехнологиями, фармацевтикой и IT, заявила заммэра Наталья Сергунина.

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"Пять лет назад, в 2015 году, в Москве было 15 технопарков, а в 2014-м - всего шесть. Сегодня их уже 36, и они заполнены почти полностью. Доля занятых площадей превышает 98 процентов. Но что еще показательнее, в технопарках создано 60 тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест", - цитирует вице-мэра портал mos.ru.

Преимущество технопарков для управляющей организации и резидентов - в налоговой экономии. Она может достигать 25 процентов. Также резидентам доступны дополнительные меры поддержки от мэрии, различные субсидии и льготы.

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