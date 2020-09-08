Шнуров написал музыку для спектакля "Джульетта" по трагедии Шекспира

Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова объявил программу нового сезона. Запланированы премьеры спектаклей режиссеров Андрея Могучего ("Три толстяка. Эпизод 7"), Яна Фабра ("Ночной писатель"), Романа Михайлова ("Несолнечный город" и "Ничего этого не будет"), а также Тиита Ойяссо и Эне-Лийс Семпер. Будут и неожиданности.

К ним можно отнести спектакль "Джульетта" по трагедии Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". В нем прозвучит музыка Сергея Шнурова, причем две композиции уже написаны специально для этого спектакля. Это первая постановка творческого тандема эстонских режиссеров Тиита Ойясоо и Эне-Лийс Семпер. Причем, премьера должна состояться уже в октябре.

Еще одна неожиданность: главный художник БДТ Эдуард Кочергин дебютирует в роли режиссера-постановщика. На Малой сцене состоится премьера его спектакля "Рассказы Питерских островов"

Конечно, БДТ не пройдет мимо и нынешней обстановки с COVID-19: в декабре, совместно с "Театральной лабораторией Яны Туминой", будет выпущен спектакль "Пандемический театр Кранаха".

А затем будет продолжено международное сотрудничество: японский режиссер Мотои Миура представит "Преступление и наказание" - весной 2021 года.

Между тем

Пожалуй самая ожидаемая премьера сезона - спектакль Андрея Могучего "Чайка" по пьесе Антона Чехова. Она тоже намечена на будущую весну.