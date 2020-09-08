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08.09.2020 14:30
Рубрика: Культура

Шнуров написал музыку для спектакля "Джульетта" по трагедии Шекспира

Текст: Александр Алексеев
Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова объявил программу нового сезона. Запланированы премьеры спектаклей режиссеров Андрея Могучего ("Три толстяка. Эпизод 7"), Яна Фабра ("Ночной писатель"), Романа Михайлова ("Несолнечный город" и "Ничего этого не будет"), а также Тиита Ойяссо и Эне-Лийс Семпер. Будут и неожиданности.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

К ним можно отнести спектакль "Джульетта" по трагедии Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". В нем прозвучит музыка Сергея Шнурова, причем две композиции уже написаны специально для этого спектакля. Это первая постановка творческого тандема эстонских режиссеров Тиита Ойясоо и Эне-Лийс Семпер. Причем, премьера должна состояться уже в октябре.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Еще одна неожиданность: главный художник БДТ Эдуард Кочергин дебютирует в роли режиссера-постановщика. На Малой сцене состоится премьера его спектакля "Рассказы Питерских островов"

Конечно, БДТ не пройдет мимо и нынешней обстановки с COVID-19: в декабре, совместно с "Театральной лабораторией Яны Туминой", будет выпущен спектакль "Пандемический театр Кранаха".

А затем будет продолжено международное сотрудничество: японский режиссер Мотои Миура представит "Преступление и наказание" - весной 2021 года.

Между тем

Пожалуй самая ожидаемая премьера сезона - спектакль Андрея Могучего "Чайка" по пьесе Антона Чехова. Она тоже намечена на будущую весну.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк

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