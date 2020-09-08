Собянин: Ограничения при росте случаев COVID-19 должны быть минимальными

При росте заболеваемости в предстоящий осенне-зимний сезон ограничения в столице должны быть минимальными. Такое мнение на Московском финансовом форуме высказал мэр Сергей Собянин.

"Осложнение ситуации возможно, но мы должны пройти этот период с минимумом ограничений", - считает глава города. В частности, эпидемиологическая обстановка не должна повлиять на экономические процессы и передвижение по городу.

В то же время, полагает Собянин, необходимо следовать всем рекомендациям врачей. В частности, следует носить маски и перчатки в общественных местах.