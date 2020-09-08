Спорткомплекс в Стародубе построили в рекордные сроки

Новости

Главе Златоуста вынесли предупреждение после ЧП с ребенком 12:44
Детский омбудсмен и генпрокурор РФ заключили соглашение о сотрудничестве 12:41
Готовившего теракт в красноярской школе подростка взяли под арест 12:39
Детский омбудсмен и генпрокурор заключили соглашение о сотрудничестве 12:37
В учениях "Кавказ-2020" примут участие военные девяти государств 12:31
Суд не поверил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье 12:28
Лукашенко даст интервью российским журналистам 12:27
Жительницу Урала оштрафовали за отсутствие данных о COVID-статусе 12:26
В Лондоне пройдет крупнейший в мире виртуальный марафон 12:22
Начались задержания у суда в Москве, где объявляют приговор Ефремову 12:20
МИД РФ: Германия должна заявить о своих газовых интересах 12:15
На ВДНХ отметят 85-летие Германа Титова 12:12
В США подросток сорвал онлайн-обучение у целого округа 12:08
Вышел трейлер "Глорий" с Джулианной Мур и Алисией Викандер 11:55
Лаврову вручили высшую награду Республики Кипр 11:53
Михаила Ефремова признали виновным по делу о ДТП 11:42
Вышел русский трейлер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу 11:25
Москвичам предложили выбрать любимый памятник 11:10
Соперник Медведева в матче US Open показал ему неприличный жест 11:09
Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае 11:07
Ефремов прибыл в Пресненский суд на оглашение приговора 11:06
Погранслужба Украины заявила о прибытии двух белорусских оппозиционеров 11:06
Вышел трейлер "Аферы по-голливудски" с Робертом Де Ниро 11:05
Меры безопасности усилены у здания суда, где огласят приговор Ефремову 10:53
В Карелии при строительстве дороги нашли поселения, которым 8 тысяч лет 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 12:26

Первый лед сентября

Спорткомплекс в Стародубе построили в рекордные сроки
Текст: Александр Федосов (Брянск)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 200(8254)
В брянском Стародубе открыли новый ледовый дворец. Спортивные сооружения в регионе в последнее время стали строить очень быстро. Стародубцам пришлось ждать лишь семь месяцев - рекордный срок.

На церемонию открытия дворца прибыли руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов, губернатор Брянской области Александр Богомаз и, разумеется, жители Стародубского района.

Сооружение построили по областной программе. Всего в этом году возводится шесть ледовых дворцов. Местные власти решили, что такие комплексы нужны во всех районах. Судя по тем, что уже сданы, они более чем востребованы у брянцев всех возрастов.

За счет средств областного бюджета в регионе строят шесть бассейнов, один уже сдан. В целом за последние пять лет область приросла 35 спортивными объектами. Сейчас возводится крупный Дворец единоборств. Проект поддержал президент России. В результате при распределении федеральных субсидий Брянская область получила два миллиарда рублей.

- Поставлена задача, чтобы в каждом районе были ледовый дворец, бассейн, ФОК и хорошее футбольное поле. В ближайшие три-четыре года это станет реальностью. Дети в каждом районе должны иметь равные условия для развития, занятий спортом, - заявил на открытии дворца в Стародубе губернатор Александр Богомаз.

Когда ледовой арены здесь еще не было, местные спортсмены были вынуждены ездить на тренировки в другие города. Теперь зимние виды спорта привлекут еще большее внимание молодежи. Юный хоккеист Антон Гришеньков от имени ребят, и не только хоккеистов, поблагодарил всех, кто причастен к строительству:

- Теперь мы можем не только играть в хоккей круглый год, но и кататься на коньках с друзьями, всей семьей.

Коллективу ледового дворца вручили вымпел и книги о прославленных хоккеистах с фотографиями советского и российского спортсмена, журналиста Всеволода Кукушкина. Этот подарок должен стать началом собственной спортивной летописи стародубцев.

Сергей Неверов отметил, что счастлив разделить радость открытия замечательного дворца спорта, который был возведен в кратчайшие сроки:

- Каждый раз, когда я приезжаю в Брянскую область, поражаюсь динамике ее развития. Ремонтируются дороги, строятся дома культуры, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, ФАП, поликлиники и больницы. И за это огромное спасибо команде правительства области! Жители тоже благодарны вам за такие объекты.

Неверов отметил, что многие стройки были приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На Брянской земле воевал и погиб его дед - в селе Косицы. Неверов поблагодарил брянцев за то, что они с уважением относятся к героям.

После символического вбрасывания шайбы на лед были приглашены команда "Красные звезды", возглавил которую Сергей Неверов, и команда хоккеистов областного правительства под руководством Александра Богомаза. Спортивный спор взрослых мужчин вызвал немалый интерес у зрителей, для которых построили удобные трибуны. Победу в жарком матче одержали гости.

Между тем

В этом году сдадут крытый ледовый Дворец "Десна" в Бежицком районе Брянска. Здесь можно будет проводить соревнования регионального и российского уровней. По проекту "Спорт - норма жизни" строится 11 площадок ГТО в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, Злынковском, Карачевском, Климовском, Комаричском, Красногорском, Севском, Погарском, Стародубском районах.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область

Главное сегодня

Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности
Самозанятых с небольшим доходом предложили освободить от налога
В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19
Агрорынок ожидает самого низкого с 2017 года урожая подсолнечника
Счетная палата проверит выплаты медикам за борьбу с COVID-19