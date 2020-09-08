В Черноземье начали разбираться с крупнейшими свалками

Многолетние завалы мусора в райцентре Панино недалеко от Воронежа начал разбирать регоператор по обращению с отходами после сигнала Росприроднадзора.

Нелегальная свалка площадью более 40 тысяч квадратных метров образовалась вдоль трассы "Воронеж - Тамбов". Предварительные замеры показали, что там накопилось около 30 тысяч кубометров отходов.

Панинская свалка - одно из крупнейших мест несанкционированного складирования мусора в Воронежской области. До начала 2020 года у жителей райцентра попросту не было альтернатив. Затем Панино включилось в "мусорную" реформу, войдя в межмуниципальный кластер вместе с тремя соседними районами. Для этой территории назначили оператора по обращению с ТКО - компанию "Вега". Она теперь занимается вывозом мусора на разрешенные площадки.

Однако панинцы по инерции продолжили незаконно вывозить свой мусор на придорожную свалку. Там произошло несколько возгораний, и возмущенные жители начали жаловаться в СМИ.

- 14 августа Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора обязало нас в течение пяти рабочих дней уведомить собственника земельного участка - администрацию Панинского городского поселения - об обнаружении данной несанкционированной свалки. Мы оформили официальное заявление 17-го числа. По закону в случае, если нелегальное место складирования ТКО не будет устранено органами местного самоуправления, это должен сделать региональный оператор. Задача непростая, учитывая объем мусора, однако мы обязуемся устранить свалку до конца октября, - заверила директор ООО "Вега" Оксана Сомова.

Панинцы по инерции продолжали свозить мусор на незаконные свалки

Она подчеркнула, что компания убирает и другие, менее крупные, свалки в районах своего присутствия. В течение месяца планируется вывезти оттуда около десяти тысяч кубометров мусора.

Вместе с тем очистка территории - не гарантия того, что люди перестанут выбрасывать туда разный хлам. Подобные случаи не раз фиксировались в Воронеже.

"Непонятно, кто должен это убирать и вывозить. Так, вдоль улицы Матросова сохраняется несколько стихийных свалок, куда люди продолжают приносить мусор, потому что им неудобен поведерный вывоз", - отметили в городском пресс-центре ЖКХ, который обслуживает ряд крупных управляющих компаний в разных районах.

На Тамбовщине, в свою очередь, приступили к рекультивации одного из самых масштабных местных полигонов ТКО - в Мичуринске. Он занимает 7,5 гектара. Свозить туда отходы начали еще в 1961 году. В 2016-м полигон закрыли. Приводить его в должный вид будут по проекту "Чистая страна".

- Всего до 2024 года предстоит рекультивировать шесть крупнейших свалок области на общей площади около 50 гектаров. Реализация проекта позволит улучшить условия проживания более 26 тысяч человек, - пояснил тамбовский губернатор Александр Никитин.

На очереди - разросшийся на десять гектаров полигон в Инжавино.

Чтобы уменьшить объем захоронения отходов, в обоих регионах начали создавать условия для раздельного сбора ТКО. В Воронежской области субсидии на это получат Воронеж и прилегающий к нему Семилукский район. Из областного бюджета выделили полмиллиарда рублей, из них 450 миллионов достанется столице Черноземья. Муниципалитеты вложат в проект и свои средства. Планируется оборудовать современные контейнерные площадки - с качественными емкостями для мусора, с ограждением, удобным подъездом, водонепроницаемым покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых вод. Отходы предложат делить на "сухие" и "мокрые", собирая в особый контейнер пластик (в перспективе - и стекло).

На первом этапе преобразования затронут Ленинский и Центральный районы Воронежа, город Семилуки и село Девица. На остальной территории областной столицы площадки для ТКО обновят до конца 2021 года. В главных парках и скверах обещают поставить урны для стекла, пластика и бумаги. К концу 2024-го раздельный сбор будет доступен и в сельских районах. К тому моменту, согласно нацпроекту "Экология", в Воронежской области будут перерабатывать более 35 процентов коммунальных отходов.

В Тамбовской области пока развивают сеть контейнеров для сбора пластика от населения. Туда можно выбрасывать бутылки из-под напитков, молока, подсолнечного масла и бытовой химии. Сбор организует местное ООО "Трансформатор продаж" при поддержке регоператора по обращению с ТКО (АО "Тамбовская сетевая компания"). В 2019-м контейнеры были установлены в Тамбове, Мичуринске и Рассказове, поселках Строитель, Дмитриевка и Новая Ляда. За полтора года на переработку в Казань отправили более 300 тонн трудно разлагаемых бытовых отходов.

Кстати

В Липецкой области жителям частных домов советуют заводить компостные ямы, чтобы не переплачивать за вывоз мусора. Как показал мониторинг Общероссийского народного фронта, люди выбрасывают в баки для ТКО все подряд, включая органические отходы. Платят здесь по нормативу - а его могут повысить, если установят, что средние объемы накопления мусора увеличились.

Замеры проводятся четыре раза в год, каждый сезон, по территориям с разными преобладающими видами деятельности. В исследованиях в 2020 году участвуют активисты ОНФ, так как на его горячую линию по "мусорной" реформе поступает масса жалоб на завышенный тариф по вывозу и утилизации отходов. С этой темой связано три четверти обращений из Липецкой области. В ходе рейдов "фронтовики" заметили, что зимой в контейнерах находился только бытовой мусор, а весной и летом прибавились остатки опиловки деревьев и полусгнившие овощи из погребов.

- Попадались баки, полные тыкв, старой картошки или моркови. Ветви деревьев замерщики не ленятся вынимать из контейнеров, чтобы не взвешивать их как отходы. А вот овощи приходится засчитывать. Нужно понимать, что сумма за утилизацию ТКО, которая появляется в наших квитанциях, рассчитывается из норматива накопления мусора каждым жителем и тарифа оператора за этот объем отходов. Если замеры приведут к увеличению норматива накопления для жителей частного сектора, то и сумма в платежках увеличится, - пояснила сопредседатель штаба ОНФ в Липецкой области Наталья Пешкова.