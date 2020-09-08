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08.09.2020 00:35
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре сообщили о похолодании до 4 градусов

Текст: Ольга Игнатова
Лето постепенно прощается с центральной Россией. Уже на этой неделе подует северный ветер, и начнется понижение температуры воздуха.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, 8 сентября в столице и области начнутся дожди. Днем будет максимум 17-19 градусов. В среду - еще прохладнее. Дожди кратковременные. В четверг - снова дождливый день. В пятницу - осадки местами. То же самое ожидается в субботу и воскресенье. К концу недели погода начнет улучшаться, облаков станет меньше, выглянет солнце. Небольшое потепление - до +20 градусов - ожидается в воскресенье, 13 сентября.

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Ночи в начале недели еще относительно теплые - плюс 10-12 градусов. А вот с 11 на 12 сентября прогнозируется холодная ночь: воздух может остыть до +4 градусов. Это, прежде всего, касается Подмосковья. В столице будет теплее. "Для сентября это нормальные ночные температуры", - уточнила Паршина.

В Воронежской и Тамбовской областях во вторник сильный ветер и дождь. Ливни в ближайшие два дня ожидаются в Вологодской области. Атмосферный фронт принесет осадки и на юг европейской территории России. В частности, в Краснодарский край. И температура там понизится - до 23-29 градусов.

В среду, 9 сентября, начнет меняться характер погоды на севере Поволжья: после теплых солнечных дней там ожидаются дожди, а воздух остынет до плюс 14-19 градусов. В Татарстане тоже сильный дождь, гроза, температура - не выше +19 градусов.

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