В Москве могут сократить сроки планового отключения горячей воды

В столице в будущем могут сократить сроки планового отключения горячей воды. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков напомнил, что в этом году из-за эпидемиологической ситуации было принято решение сдвинуть сроки начала проверки теплосетей, и работы начались не в мае, а в июле. При этом больницы, по возможности, переводили на резервные схемы, и во многих не было отключения горячего водоснабжения. Пока так поступить в жилом секторе нельзя. "В обозримом будущем нельзя отменить отключение горячей воды в столице. Мы применяем новые технологии, которые позволяют нам отключать воду на 10 дней. А ведь еще лет 10 назад этот срок был 21 день", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что сроки отключения воды зависят в первую очередь от износа коммуникаций. По его словам, в целом износ в год уменьшается на 2-3%. Бирюков отметил, что в дальнейшем сроки могут сокращаться.

Напомним, что к 1 сентября были завершены работы по подготовке города к прохождению осенне-зимнего периода. Подготовлено свыше 73 тысяч объектов, из них 34 тысячи многоквартирных домов.