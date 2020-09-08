В Москве пройдет мотопарад

Власти Москвы решили провести традиционный мотопарад 26 сентября. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Заезд, как обычно, пройдет на Садовом кольце. Потом колонны байкеров свернут к Парку Горького, где состоится мотофестиваль. Там все желающие смогут увидеть новинки мотоиндустрии и посмотреть байкерское шоу.

Места в колонне во время пробега для каждого мотоклуба будут определены 15 сентября на жеребьевке. Как отмечает департамент транспорта, на время парада Садовое кольцо будет перекрываться. Ограничения будут снимать по мере прохождения парадных колонн.