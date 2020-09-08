В Москве в два раза выросло число выпускников-медалистов

По итогам учебного года 7 378 выпускников столичных школ получили медали "За особые успехи в обучении". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Эту медаль присуждают, если у выпускника есть одно из достижений: победа или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников, максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов, итоговые отметки "отлично" по всем предметам и при этом не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.

"В Москве с 2014 года вручают медаль "За особые успехи в обучении". Хочу отметить, что за 7 лет число медалистов в Москве выросло более чем в два раза, сейчас таких ребят 7 378, это говорит о том, что уровень школьного образования в городе действительно растет, - подчеркнула вице-мэр. - Об этом свидетельствуют и места Москвы в авторитетных международных рейтингах".

Больше всего медалистов - 112 - в школе № 1535, в школе "Покровский квартал" - 75, в школах № 1253 и № 1329 - по 51.

Обладатели медалей могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.