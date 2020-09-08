В четверг в столице возобновляются экскурсии на промышленные предприятия в рамках проекта "Открой#Моспром". Горожане смогут попасть на обычно закрытые заводы. Например, в одно из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли "НПО "Молния" или цеха косметической фабрики "Свобода". Корреспондент "РГ" узнал подробности.

Стартующий на днях этап проекта уже шестой, но возобновляется он после длительного перерыва - экскурсии несколько месяцев не водили из-за пандемии коронавируса. Теперь, когда угроза ослабла, прогулки решили возобновить с соблюдением всех мер предосторожности - наблюдать за производствами придется в масках и перчатках. Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов говорит, что проект пользуется большой популярностью и многие давно ждали его возобновления.

"Только в этом году, до периода временных ограничений, городские заводы успели посетить около трех тысяч человек, - объяснил он. - Участники нового сентябрьского этапа посетят 20 московских промышленных площадок: 16 предприятий и четыре музея. Для студентов профильных вузов будут сформированы отдельные экскурсионные группы, участие в таких экскурсиях поможет молодым специалистам определиться с будущим местом работы".

Среди предприятий - участников проекта появился новичок - косметическая фабрика "Свобода". Она возникла на базе первой в России парфюмерной фабрики товарищества "А. Ралле и Ко", основанной в Москве в 1843 году. Сегодня предприятие выпускает более 300 наименований продукции от туалетного мыла до зубной пасты и косметики.

Кроме того, можно попасть на тормозной завод "Трансмаш" с вековой историей, на предприятие по изготовлению ортопедической обуви "Ортомода", а также побывать в стенах производителя лифтов - Карачаровского механического завода. Откроют свои двери и заводские музеи. Например, в музее одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли НПО "Молния" расскажут о создании первого советского орбитального корабля "Буран". Ждут москвичей и музеи авиастроительных предприятий "Ил" и "Туполев", а также "вкусный" музей кондитерского концерна "Бабаевский".

Ресторанный "ревизорро" Елена Летучая - теперь и на наших фабриках

Проведут в рамках "Открой#Моспром" и не совсем обычное мероприятие - интеллектуальную командную игру "Квиз. Промышленный мегаполис". Она пройдет как "в живую", так и онлайн на официальном сайте проекта. Ведущей мероприятия станет известная телеведущая Елена Летучая.

"Этой весной в рамках проекта мы запустили несколько новых форматов, в том числе онлайн-экскурсии на заводы, - напомнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Всего на сайте otkroimosprom.ru уже доступны девять выпусков с общей аудиторией более 1 миллиона человек. Недавно наши заводы посетили звезды театра и кино, чтобы после экскурсий поделиться впечатлениями и рассказать о самых удивительных фактах в прямых эфирах в социальных сетях". Если знакомство с промышленностью онлайн вас не устраивает, а вы хотите попасть на настоящую экскурсию, то для этого достаточно зарегистрироваться на сайте проекта и выбрать подходящий завод. Затягивать не стоит: практика показывает, что желающих посмотреть производство довольно много, поэтому и места на индустриальных экскурсиях, как правило, очень быстро заканчиваются.