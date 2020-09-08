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08.09.2020 12:54

Страсти по ОДН

Текст: Светлана Разворотнева (Зампредседателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль")
Российская газета - Экономика Центрального округа № 200(8254)
Зампредседателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль"

Проблема с оплатой коммунальных ресурсов, потребляемых на общедомовые нужды, всегда вызывает огромное количество споров и возмущений. Недавно очередная волна таких споров прошла в Воронеже, где жители части многоэтажек начали платить за водоотведение на ОДН.

Фото: Артем Ленц/ТАСС
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Нормативы на общедомовое потребление устанавливаются регионами. До июня 2017 года в составе этих платежей не было норматива на водоотведение по ОДН, он появился вследствие постановления правительства РФ от 26.12.2016 N 1498. Возникает много вопросов насчет применения этих нормативов.

Первый: есть ли в конкретном доме техническая возможность забирать воду вне квартир? Предположим, что там нет такого отдельного крана. Тогда забор воды для нужд дома должен оплачиваться как потребление внутри помещения. Соответственно, то, что уходит в канализацию, тоже оплачивается каждым собственником индивидуально. Если же отдельный кран есть, то у нас появляются и отдельные воды для канализации, которые надо оплачивать.

В стратегии развития ЖКХ есть задача отказаться от ОДН

Второй вопрос связан с расчетом величины норматива. Так, масса проблем связана с ОДН по электроэнергии. Этот норматив рассчитывается в зависимости от величины общедомовой площади, в которую входят чердаки, подвалы и другие хозяйственные помещения. Люди справедливо указывают на то, что в этих помещениях лампочек нет или они горят непостоянно, то есть платить за все - несправедливо. Точно такие же вопросы возникают по поводу ОДН на горячую воду.

Есть постановление правительства РФ, которое определяет методику расчета ОДН, но есть и региональная практика. Несмотря на федеральные методические рекомендации, она очень разная. Где-то ОДН устанавливают ниже реального потребления коммунальных ресурсов - тогда сверхнормативную разницу оплачивают управляющие компании. Среди таких регионов, например, Тверская область. Там происходит массовое разорение управляющих компаний, потому что они постоянно вынуждены доплачивать за эту разницу. Есть, напротив, регионы, где ОДН больше, чем потребляет дом, - люди переплачивают ни за что.

Фото: iStock
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Многие эксперты критикуют сам подход - выделение какого-то постоянного норматива на обслуживание дома, на коммунальные ресурсы, потребляемые на ОДН. Это демотивирующий фактор для проведения работ по повышению энергоэффективности.

В стратегии развития ЖКХ до 2030 года, которую подготовил Минстрой, есть задача отказаться от ОДН. Такие же рекомендации содержатся в плане по повышению энергоэффективности, подготовленном Минэкономразвития. Но пока все эти документы не утверждены и не приняты, граждане вынуждены оплачивать общедомовое потребление ресурсов в соответствии с региональными нормативами.

Конечно, в законодательстве есть норма: если собственники приняли на собрании иное решение и хотят оплачивать ОДН по факту, то они вправе это делать. Но важно понимать, что собственники таких решений не принимают, когда фактическое потребление оказывается больше норматива. А собрания жильцов у нас в принципе провести довольно сложно. Так что почти везде в стране действуют нормативы, которые не вполне соответствуют действительности.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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