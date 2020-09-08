Несмотря на пандемию, все дома и соцобъекты подготовлены к отопительному сезону. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На испытания теплосетей протяженностью 16,5 тыс. км. вместо обычных четырех месяцев было меньше двух. "Помогло привлечение дополнительных специалистов и переход на круглосуточный график работы", - рассказал Бирюков. Выручает и своевременная замена изношенных сетей. За лето было обнаружено порядка 12 тысяч проблемных мест, которые оперативно восстановили. Подготовили и протестировали также 10,2 тысячи тепловых пунктов, районных и квартальных станций, 96 малых котельных и прочих объектов. "Мы готовы к любой зиме, - подчеркнул чиновник. - В городе созданы достаточные резервы топлива - 378 тыс. тонн угля, 357 тыс. тонн мазута и 25,3 тыс. тонн дизтоплива. Этого объема хватит для автономной работы теплогенерирующих объектов в течение семи суток. Для устранения различных внештатных ситуаций в городе есть около 1,5 тысячи аварийных бригад со спецтехникой и аварийными источниками снабжения".

Говоря о работе ливневок, не всегда справлявшихся с летними потопами, Бирюков сказал: "Во время сильных дождей подтапливает Париж, Прагу и многие старые европейские города. В Москве были локальные подтопления. Их причина - в количестве осадков. Так в районе Варшавского шоссе, например, за два часа выпало 82 мм, почти месячная норма. К тому же ливень сопровождался сильным ветром. Листья забили решетку и случилось подтопление". Заммэра уверен: город готов встретить осеннюю непогоду. И докупать технику, в том числе и для прочистки ливневки, ему нет необходимости.