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Рубрика: Экономика

Строй-ка тише

Кто мешает москвичам спать по ночам?
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 201(8255)
За минувшее лето москвичи более 400 раз пожаловались властям на шум возле дома. Как следует из материалов портала открытых данных столичного правительства, специалистам лаборатории "Мосэкомониторинга" в большинстве случаев не удается найти источник шума. Там же, где превышения зафиксированы, виноватыми в ночном переполохе по большей части оказываются строители и автомобилисты.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

"Порядка 80 процентов обращений, которые к нам поступают, относятся к строительным объектам", - рассказал "РГ" глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Например, этим летом поступали жалобы на шум с Лазоревого проезда, где строится ЖК "Ботанический сад". Уснуть было нереально, делится в Сети местная жительница Елена Лапина. "Работы там велись круглосуточно, - рассказывает "неспящая" в Свиблово. - Обращалась на "горячую линию" мэрии, в ОАТИ, Мосгосстройнадзор. Затишье наступило на несколько ночей. Потом - поехали!". Лаборатория "Мосэкомониторинга" подтвердила, что шум от строительных работ превысил допустимые нормативы. "По всем подобным нарушениям наши инспекторы проводят административное расследование, - отметил Антон Кульбачевский. - Согласно статье 4.46 КоАП Москвы, для юридических лиц предусмотрен штраф 300 тыс. руб".

Фото: iStock
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Строительство для столицы - важное дело, но даже к нему в ночное время предъявляются требования, которые способны снизить уровни шума до приемлемых, добавил глава департамента. В частности, есть оборудование, которое способно забивать сваи и шпунт с минимальными значениями по шуму и вибрации. Нельзя ночью на стройках использовать громкоговорители, а двигатели машин нужно глушить. Когда подрядчики не выполняют эти требования, "Мосэкомониторинг" фиксирует нарушения. И строительные компании штрафуют.

Пожалуй, так же активно, как и на строительные работы, москвичи летом жаловались на автошум. К которому, конечно же, примешивается и мотоциклетный. Например, громкие двигатели мешали уснуть жителям протяженного Шмитовского проезда и Дегунинской улицы, которая проходит рядом с Северо-Восточной хордой. По словам Кульбачевского, самыми эффективными средствами, снижающими звуковое воздействие от автострад, по-прежнему являются шумозащитные экраны - только в 2019-м общая протяженность этих вновь установленных заграждений составила 38 км. Поменяли строители и более 10 тысяч окон в домах, стоящих рядом с магистралями. Больше всего - в ТинАО, где и дорожных строек сейчас больше всего. Борьба с шумом - это еще и ограничение скорости, которое так раздражает автомобилистов, например, на хордах. Как ни странно, бороться с дорожным шумом призван и ремонт. Ведь если дорога неровная, подчеркивают в департаменте, звуковое воздействие от нее становится сильнее.

В целом все это дало результат - городские улицы стали тише, констатировал Кульбачевский. Судя по данным последнего доклада о состоянии столичной окружающей среды, это особенно видно, вернее, слышно по дорогам местного значения. Именно они проходят по жилым зонам. Например, в 2016-м уровень ночного шума на 2-4-полосных улицах составлял 66 дБА, а в 2019-м - уже 58.

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Если с автомобильным и строительным шумом москвичи, как видно, более-менее могут справиться, то как быть с авиационным? То и дело население районов, близких к аэропорту Шереметьево, жалуется: мол, воздушный трафик не дает нормально жить. И как быть в такой ситуации? Не переносить же аэропорт? "Мосэкомониторинг" по жалобам жителей проводил шумовые замеры в Митино и Куркино и действительно выявил превышения, связанные с самолетами. Позднее эти выводы подтвердили специалисты Роспотребнадзора. В итоге "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ" решила свести до минимума полеты над Митино, Куркино и Северным Тушино, а оставшиеся рейсы вести на высоте не ниже 3 тысяч метров.

Фото: Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Сергей Бабкин
Конкретно

Справиться с шумом у дома реально, каков бы ни был источник воздействия. Можно оставить соответствующее электронное обращение на mos.ru или позвонить на "горячую линию" мэрии 8(495) 777-77-77. В частности, "Мосэкомониторинг" способен измерить шум от дорожных работ, ночной шум от стройки, погрузки/разгрузки в магазинах у дома. Если шум от стройки беспокоит в дневное время, нужно обращаться в Мосгорстройнадзор. Если что-то шумит внутри дома - это компетенция Роспотребнадзора.

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