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08.09.2020 20:25
Рубрика: Экономика

Парник на мерзлоте

Текст: Татьяна Дмитракова (Чукотский АО)
Российская газета - Неделя № 202(8256)
Самый простой салатик из свежих овощей для северян - из разряда деликатесов. Цена килограмма огурцов на Камчатке доходит до 750 рублей, на Колыме за кило томатов просят 500, обычный репчатый лук на Чукотке идет по 152 рубля. Овощи на дальневосточные севера приплывают на теплоходах и прилетают самолетами, оттого они не золотые даже, а бриллиантовые. Чтобы есть свое, а не привозное, выход один: строить теплицы. На Чукотке уже несколько энтузиастов занялись этим нужным для Крайнего Севера делом. Наталья и Павел Макатровы из Анадыря на вечной мерзлоте возвели овощные плантации в трехэтажном доме. Растят зелень и огурцы. Растения на гидропонике нежатся под лучами светоэффективных ламп.

- Масштабы теплицы не позволяют нам обеспечить весь город, поэтому стремимся расширить бизнес. Овощи отдаем в детские сады и школы - по 385 рублей, оставшееся в магазины - по 450, - говорит Наталья Макатрова.

Фото: iStock
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Со своих гидропонных грядок в 2017 году фермеры сняли 5,2 тонны продукции, в 2018-м - 7,8, в 2019-м - 8, с января по июль этого года - уже 4,8 тонны овощей. Строят еще одну теплицу - на 1200 "квадратов". А крупнейшая теплица Чукотки расположена в городе Билибине. Здесь счет идет уже на десятки тонн.

- В Певек отправляли овощи и самолетом, и машиной по зимнику. До Анадыря старались многие годы дотянуться. В этом году оказались востребованными и рады, что в Анадыре расходятся наши огурцы, - сообщила директор билибинской овощной фабрики "Росинка" Галина Юхимчук.

Цена 1 кг огурцов на Камчатке доходит до 750 рублей

Есть на Чукотке и другие тепличные хозяйства. В Певеке Максим Вербин, вложив в проект 5 миллионов рублей, растит огурцы и зелень. Зимой 2020-го первая теплица заработала в селе Лаврентия: Александр Вихоть к Дню влюбленных продал около 200 тюльпанов.

Справка "РГ"

Процент обеспеченности овощами собственного производства на Чукотке очень низкий, всего 4 процента, и это с учетом личных хозяйств. За счет привозных овощей потребности региона закрываются на 87 процентов.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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