- Масштабы теплицы не позволяют нам обеспечить весь город, поэтому стремимся расширить бизнес. Овощи отдаем в детские сады и школы - по 385 рублей, оставшееся в магазины - по 450, - говорит Наталья Макатрова.
Со своих гидропонных грядок в 2017 году фермеры сняли 5,2 тонны продукции, в 2018-м - 7,8, в 2019-м - 8, с января по июль этого года - уже 4,8 тонны овощей. Строят еще одну теплицу - на 1200 "квадратов". А крупнейшая теплица Чукотки расположена в городе Билибине. Здесь счет идет уже на десятки тонн.
- В Певек отправляли овощи и самолетом, и машиной по зимнику. До Анадыря старались многие годы дотянуться. В этом году оказались востребованными и рады, что в Анадыре расходятся наши огурцы, - сообщила директор билибинской овощной фабрики "Росинка" Галина Юхимчук.
Есть на Чукотке и другие тепличные хозяйства. В Певеке Максим Вербин, вложив в проект 5 миллионов рублей, растит огурцы и зелень. Зимой 2020-го первая теплица заработала в селе Лаврентия: Александр Вихоть к Дню влюбленных продал около 200 тюльпанов.
Справка "РГ"
Процент обеспеченности овощами собственного производства на Чукотке очень низкий, всего 4 процента, и это с учетом личных хозяйств. За счет привозных овощей потребности региона закрываются на 87 процентов.