"Меридианы Тихого" откроет новый фильм Павла Лунгина

18-й Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 10 по 16 октября. Традиционно он проводится в сентябре, но в этом году из-за пандемии, кинофорум перенесли на октябрь. За месяц до старта представители оргкомитета рассказали, в каком формате пройдет культурное событие.

Откроет его мировая премьера драмы "Эсав", снятой по произведению известного израильского писателя Меира Шалева. Режиссер Павел Лунгин лично представит свою новую работу во Владивостоке. Второй фильм на открытии - "Доктор Лиза" Оксаны Карас с Чулпан Хаматовой и Константином Хабенским в главных ролях. Кто будет представлять фильм, пока неизвестно.

Президент "Меридианов Тихого" в этом году - Андрей Кончаловский. И у владивостокцев есть шанс увидеть одними из первых в стране новую картину маститого режиссера, участвующего с ней в конкурсе Венецианского кинофестиваля.

"Возможно, мы сможем показать фильм "Дорогие товарищи", во всяком случае, дистрибьюторы нам не отказали", - сказал генеральный директор "Меридианов Тихого" Ефим Звеняцкий.

Церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдет на Приморской сцене Мариинского театра. Из-за пандемии на звездной дорожке не будет зарубежных кинозвезд, и вообще иностранных участников, но более 200 фильмов из 49 стран, отобранных для 18 программ "Меридианов", подтверждают статус международного кинофестиваля.

Жюри основного конкурса впервые в истории фестиваля будет исключительно российским, а вот иностранным членам жюри ФИПРЕССИ и NetPack придется работать в режиме онлайн.

"Подтвердили участие режиссер Иван Твердовский и программный директор "Кинотавра" Ситора Алиева, также ждем железного "да" от одной знаменитой актрисы, от прекрасного продюсера и известного кинокритика", - заверил программный директор фестиваля Юрий Гончаров.

Традиционно для "Меридианов Тихого" за неделю до открытия отправятся в приморскую глубинку с кинотурами известные артисты театра и кино: Юлия Куварзина, Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Сергей Кошонин.

"Еще одно большое для нас событие - "Эхо Меридианов Тихого" в трех городах - в Большом Камне, в Арсеньеве и в Артеме. Там состоятся мини-звездные дорожки, показ спектаклей из традиционно сопровождающего "Меридианы Тихого" фестиваля антреприз и фильмов из программы кинофестиваля", - рассказал Ефим Звеняцкий

В основном конкурсе участвуют два полнометражных российских фильма: "Пугало" якутского режиссера Дмитрия Давыдова и приключенческая драма "Китобой" Филиппа Юрьева, отобранная для участия в одной из программ фестиваля в Венеции.

"У нас в этом году много короткометражного кино - 117 фильмов, и мы собрали часть их в отдельную программу - "В фокусе", объединив общей темой - одиночеством. Тем самым, которое было порождено самоизоляцией, пандемией, - рассказала куратор кинопрограмм Наталья Тимофеева. - Тема эта обширная и каждый режиссер решает ее по-своему. Мы назвали подборку фильмов "Одиночество. Никого не надо спасать"".

Традиционная программа "Панорама" представит лучшие иностранные фильмы, снятые за минувший год, в том числе фильмы-лауреаты известных кинофестивалей, а также дебютные ленты, привлекшие внимание прессы и публики

В специальной программе, посвященной 75-летию Победы, будут показаны фильм "Блокадный дневник" Андрея Зайцева и "Обыкновенный фашизм" Михаила Ромма.

Интересными обещают быть Бриннеровские чтения, посвященные 100-летнему юбилея звезды Голливуда Юля Бриннера, родившегося во Владивостоке. По словам исполнительного директора фестиваля Натальи Шахназаровой, "показы фильмов с участием Юла пройдут в сквере, где установлен памятник этому актеру, в галерее "Арка" пройдет выставка фото о семье Бриннеров из фонда краевого музея имени Арсеньева, а в салоне "Клио" несколько дней будет проходить читки: книги Рока Бриннера об отце "Человек, который мог быть королем", пьесы Юрия Гончарова о Юле Бриннере и пьесы, которую в юности написал об отце его сын Рок".

Также в этом году в программу вернулась программа "Сделано во Владивостоке", в которой будут представлены фильмы, созданные в столице Приморья за прошедший год.