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Рубрика: Происшествия

На хабаровской ТЭЦ-1 "ликвидировали" ЧС

Текст: Юлия Гарднер
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

На территории ТЭЦ-1 в Хабаровске прошло учение по ликвидации аварийной ситуации, вызванной плохими погодными условиями. В нем приняли участие сами работники предприятия, сотрудники по обеспечению охраны объекта, подразделения краевого поисково-спасательного отряда, Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона.

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По легенде из-за низкой температуры воздуха разгерметизировалась емкость с соляной кислотой. Дежурный персонал химического цеха нашел утечку и начал ее ликвидировать. При помощи нештатного формирования ГО, аварийно-восстановительной бригады ТЭЦ разлив кислоты устранили.

"Оказавшиеся в зоне воздействия аварийного выброса химически опасных веществ люди эвакуированы. Одновременно с этим пожарным расчетом на месте была организована водяная завеса для недопущения распространения паров кислоты в атмосферу", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Проведение подобных тренировок на социально значимых объектах особенно важно в преддверии сезонных рисков, вызванных климатическими условиями.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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