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08.09.2020 19:28
Рубрика: Власть

Вспышка в мэрии

На Колыме чиновники вернулись на дистанционку
Текст: Юлия Гарднер (Магадан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8255)
Сотрудники правительства Магаданской области и мэрии Магадана, а также некоторых ведомств перешли на дистанционный режим работы из-за сложной ситуации, связанной с коронавирусом.

С начала августа в регионе наблюдается рост заболеваемости. В среднем за сутки прибавляется по 30 инфицированных. До этого ежедневный прирост составлял пять-десять человек.

Фото: iStock
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Как сообщил мэр Магадана Юрий Гришан, всего за неделю, с 1 сентября, в городе провели 1259 лабораторных исследований, 120 из них показали положительный результат на коронавирус. Именно в связи с этим многие госслужащие сменили формат работы.

Рост заболевших наблюдается и среди учителей в Магадане. Из-за этого приходится менять учебный процесс. Однако на дистанционное обучение пока не отправили ни один класс.

В регионе до 14 сентября действуют введенные из-за пандемии ограничения, запрещено проведение массовых мероприятий.

Тем временем вспышку коронавируса зафиксировали и в мэрии Благовещенска. В администрации заболели сразу три сотрудника. Речь о переходе на дистанционку пока не идет.

Фото: REUTERS
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- Они были изолированы и сейчас находятся на лечении. Скажу про себя - тест сдавал вчера в пятый раз. Результат отрицательный, - сказал мэр города Олег Имамеев.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в городе продолжает ухудшаться и призвал соблюдать меры предосторожности.

- Сейчас уже не важно - это затянувшаяся первая волна или начало второй. Важно то, что мы свыклись с коронавирусом. Расслабились и легкомысленно относимся к ограничениям, - добавил глава города.

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