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08.09.2020 15:12
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске ввели режим ЧС из-за угрозы паводка

Текст: Артем Красиков (Хабаровск)

В Хабаровске с 8 сентября введен режим чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в Амуре, сообщает пресс-служба городской администрации. Постановление подписал мэр Сергей Кравчук.

На Дальнем Востоке паводок уперся в плотины

"Со вторника аварийные бригады энергетиков и коммунальщиков, спасатели переходят на усиленный режим работы, заступают на круглосуточные дежурства", - отмечается в сообщении.

В районе арены "Ерофей" установят насосы, которые в случае подтопления будут откачивать стоки из ливневой канализации. Уже определены места, где может возникнуть ЧС для оперативного развертывания перекачивающих установок.

По данным краевого ГУ МЧС, уровень воды около Хабаровска составлял 496 сантиметров. Опасные явления прогнозируются при 600 сантиметров.

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