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08.09.2020 06:40
Рубрика: Происшествия

В квартире одного из домов под Хабаровском обрушился потолок

Текст: Юлия Гарднер

ЧП произошло в жилом доме № 5 по улице Гаражной, расположенном в селе Краснореченское под Хабаровском. В ночь на вторник в одной из квартир обрушилась потолочная конструкция, сообщает прокуратура Хабаровского края. К счастью, никто не пострадал.

Фото: Прокуратура Приморского края
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В связи с этим надзорное ведомство проводит проверку, во время которой будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления и управляющей компании.

Ситуацией также заинтересовались в следственном управлении СК РФ по краю и ЕАО. Там уточнили, что дом - 1961 года постройки.

"Проводится проверка, в ходе которой в том числе будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц коммунальной организации, обслуживающей данный дом", - говорится в сообщении.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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