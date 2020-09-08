В квартире одного из домов под Хабаровском обрушился потолок

ЧП произошло в жилом доме № 5 по улице Гаражной, расположенном в селе Краснореченское под Хабаровском. В ночь на вторник в одной из квартир обрушилась потолочная конструкция, сообщает прокуратура Хабаровского края. К счастью, никто не пострадал.

В связи с этим надзорное ведомство проводит проверку, во время которой будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления и управляющей компании.

Ситуацией также заинтересовались в следственном управлении СК РФ по краю и ЕАО. Там уточнили, что дом - 1961 года постройки.

"Проводится проверка, в ходе которой в том числе будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц коммунальной организации, обслуживающей данный дом", - говорится в сообщении.