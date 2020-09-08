В мэрии Благовещенска выявили вспышку COVID-19

Новости

На юго-западе Японии тайфун оставил без света свыше 77 тысяч домов 07:55
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений 07:45
Британец продает коллекцию подаренного отцом виски, чтобы купить дом 07:35
Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19 07:17
У берегов Норвегии нашли затонувший в 1940 году немецкий крейсер 07:10
Япония направит дополнительные средства на закупку вакцин от COVID-19 07:09
У подножия Авачинского вулкана появится всероссийский спортивный центр 05:36
Минкомсвязь к 2024 году удвоит число IT-специалистов в России 05:00
В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19 03:54
У половины детей с коронавирусом болезнь протекала в легкой форме 03:47
Более 80 мигрантов чуть не утонули при попытке пересечь Ла-Манш 03:06
СМИ: Трамп рассматривает новых кандидатов на пост главы Пентагона 03:01
Площадь лесных пожаров в Калифорнии побила исторический рекорд 02:17
В Москве скончались 16 пациентов с коронавирусом 01:45
Турция обстреляла населенные пункты на севере Сирии 01:35
Форвард "Реала" Хамес Родригес перешел в "Эвертон" 00:49
Анкара заявила о неудовлетворенности приговором по делу Хашукджи 00:32
Первая партия вакцины от коронавируса "Sputnik V" выпущена в гражданский оборот 07.09.2020
В Турции коронавирусом заразились 12 россиян 07.09.2020
В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте 07.09.2020
Победителями суперфинала "Лидеров России" стали 106 человек 07.09.2020
Путин пообщается с победителями "Лидеров России" 07.09.2020
В Турции террориста приговорили к 40 пожизненным срокам 07.09.2020
Власти объявили о закрытии ряда школ в Англии и Уэльсе из-за коронавируса 07.09.2020
Месси прибыл на тренировку "Барселоны" 07.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 07:25
Рубрика: Власть

В мэрии Благовещенска выявили вспышку COVID-19

Текст: Артем Красиков

В администрации Благовещенска выявили три случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев на своей странице в Instagram.

У заболевшего COVID-19 мэра Биробиджана ухудшилось состояние

"Сотрудники были изолированы и сейчас находятся на лечении. Скажу про себя - тест сдавал вчера в пятый раз. Результат отрицательный", - написал Олег Имамеев.

Глава столицы Приамурья добавил, что ситуация с COVID-19 в городе продолжает ухудшаться и призвал всех соблюдать меры предосторожности.

Всего в Амурской области зарегистрировано 3608 случаев заболевания коронавирусом, 2380 пациентов выздоровели.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
Минкомсвязь начнет борьбу с телефонным мошенничеством
Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября