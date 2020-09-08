В мэрии Благовещенска выявили вспышку COVID-19

В администрации Благовещенска выявили три случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев на своей странице в Instagram.

"Сотрудники были изолированы и сейчас находятся на лечении. Скажу про себя - тест сдавал вчера в пятый раз. Результат отрицательный", - написал Олег Имамеев.

Глава столицы Приамурья добавил, что ситуация с COVID-19 в городе продолжает ухудшаться и призвал всех соблюдать меры предосторожности.

Всего в Амурской области зарегистрировано 3608 случаев заболевания коронавирусом, 2380 пациентов выздоровели.