В Приморье из-за порыва паротрассы эвакуировали 65 человек

Во Владивостоке вечером 7 сентября произошел порыв паротрассы по улице Окатовой, сообщает пресс-служба городской администрации.

На место происшествия прибыли аварийные бригады Дальневосточной генерирующей компании, аварийные службы города, МЧС, а также глава краевой столицы Олег Гуменюк.

Пострадавших нет. Эвакуировано 65 человек, но от временного размещения в других помещениях жильцы отказались и вернулись в свои квартиры.

Начались работы по устранению последствий - разбитые окна затягивали пленкой, а спасатели устанавливали тепловые пушки для просушивания помещений.

"Выброс был мощный, до одного километра. Наиболее сильно пострадали жильцы девяти квартир. Все залито кипятком. Пострадавшие получат необходимую помощь, в том числе мы организуем юридические консультации", - подчеркнул мэр Владивостока Олег Гуменюк.