Чувашия подписала соглашение о партнерстве с минспорта РФ

Новости

На Пискаревском кладбище открыли новые мемориальные плиты 15:42
Германия закроет дефицит бюджета ЕС после Brexit 15:35
В Петербурге угнали машину со спящими пассажирами 15:32
Кандидат на пост премьера Японии предложил способ повысить рождаемость 15:29
Курганская область получила десять машин скорой помощи 15:26
Путин отметил роль активных женщин в жизни страны 15:14
Брюс Кэмпбелл не исключил своего возвращения к "Зловещим мертвецам" 15:12
Москалькова посетила полилингвальный образовательный комплекс в Татарстане 15:08
Путин поручил кабмину помочь пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке 15:00
В Адыгее школьный класс отправили на карантин из-за COVID-19 14:53
Лукашенко признал, что немного "пересидел" на посту президента Беларуси 14:49
Лукашенко оценил задержание пограничниками Колесниковой 14:48
Защита обжалует приговор Михаилу Ефремову 14:46
В Москве метро "Каширская" изменит режим работы 14:29
Google объяснил ограничения на показ фильма "Беслан" 14:16
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову 14:16
Врио главы Приангарья: За каждое срубленное на Байкале дерево надо высаживать три 14:02
Путина поблагодарили за новое здание школы в Тулуне 13:51
Российскую вакцину от COVID-19 для детей начнут испытывать в 2021 году 13:49
Центр "Вектор" опубликовал фотографии вакцины от коронавирусной инфекции 13:49
Tesla назвали самой опасной компанией в мире 13:02
Песков заявил об отсутствии контактов Москвы и Координационного совета Беларуси 12:58
Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы 12:56
Москалькова обсудила с президентом Татарстана правозащитные темы 12:50
Готовится новая экранизация романа "Голова профессора Доуэля" 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 15:23

Чувашия подписала соглашение о партнерстве с минспорта РФ

Текст: Сергей Кирсанов
В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между Чувашией и министерством спорта России. Подписи под документом поставили врио главы Чувашии Олег Николаев и министр спорта РФ Олег Матыцин.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Несколько лет назад республика была признана самым спортивным регионом страны, с каждым годом в занятия физкультурой и спортом вовлекаются все больше жителей. Как заявил Олег Матыцин, сотрудничество между федеральным ведомством и регионом хорошо отлажено, а новый документ продолжит конструктивную работу в этом направлении.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии рассказали о капремонте социальных объектов

- Это будет включать в себя строительство спортивной инфраструктуры, подготовку кадров, реализацию национального проекта "Спорт - норма жизни" и программ развития физической культуры и спорта, как массового его аспекта, так и подготовки для членов сборных команд. И очень надеюсь, что подписанное соглашение станет реальной программой наших совместных действий, - сказал глава минспорта РФ.

Во время встречи Олег Матыцин и Олег Николаев обсудили вопросы реализации в Чувашии ряда крупных инфраструктурных объектов. В их числе стадион "Волга", который после реконструкции должен стать центром адаптивного спорта региона, а также футбольный манеж, возводимый при спортивной школе по футболу в Чебоксарах, и крытый физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, который будет построен для физкультурно-оздоровительного центра "Росинка". Последний сможет работать в круглогодичном режиме.

- Мы сейчас провели серьезную инвентаризацию всего, что имеем. Поставили себе более амбициозные задачи по развитию инфраструктуры для массового спорта, а через это - и развитие спорта высших достижений, и, конечно же, достижение показателей по вовлеченности в здоровый образ жизни всего населения Чувашии, на которые нас ориентирует президент страны. В этой серьезной системной работе нужна и важна поддержка федерального министерства, - сказал Олег Николаев.

Врио главы республики добавил, что помимо ключевых моментов по реализации масштабных проектов для развития спорта в соглашении продумана работа над обеспечением кадрами.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия - путь к успеху

Главное сегодня

Путин взял на контроль вопрос вырубок леса для БАМа
Российскую вакцину от COVID-19 для детей начнут испытывать в 2021 году
Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову
За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах