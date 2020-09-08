Чувашия подписала соглашение о партнерстве с минспорта РФ

В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между Чувашией и министерством спорта России. Подписи под документом поставили врио главы Чувашии Олег Николаев и министр спорта РФ Олег Матыцин.

Несколько лет назад республика была признана самым спортивным регионом страны, с каждым годом в занятия физкультурой и спортом вовлекаются все больше жителей. Как заявил Олег Матыцин, сотрудничество между федеральным ведомством и регионом хорошо отлажено, а новый документ продолжит конструктивную работу в этом направлении.

- Это будет включать в себя строительство спортивной инфраструктуры, подготовку кадров, реализацию национального проекта "Спорт - норма жизни" и программ развития физической культуры и спорта, как массового его аспекта, так и подготовки для членов сборных команд. И очень надеюсь, что подписанное соглашение станет реальной программой наших совместных действий, - сказал глава минспорта РФ.

Во время встречи Олег Матыцин и Олег Николаев обсудили вопросы реализации в Чувашии ряда крупных инфраструктурных объектов. В их числе стадион "Волга", который после реконструкции должен стать центром адаптивного спорта региона, а также футбольный манеж, возводимый при спортивной школе по футболу в Чебоксарах, и крытый физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, который будет построен для физкультурно-оздоровительного центра "Росинка". Последний сможет работать в круглогодичном режиме.

- Мы сейчас провели серьезную инвентаризацию всего, что имеем. Поставили себе более амбициозные задачи по развитию инфраструктуры для массового спорта, а через это - и развитие спорта высших достижений, и, конечно же, достижение показателей по вовлеченности в здоровый образ жизни всего населения Чувашии, на которые нас ориентирует президент страны. В этой серьезной системной работе нужна и важна поддержка федерального министерства, - сказал Олег Николаев.

Врио главы республики добавил, что помимо ключевых моментов по реализации масштабных проектов для развития спорта в соглашении продумана работа над обеспечением кадрами.