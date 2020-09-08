Как оренбургская добавка продлевает срок службы автотрасс

Обеспечить новое качество российских автотрасс и существенно продлить срок службы дорожного полотна поможет оренбургская разработка от резидента ТОСЭР "Ясный". Стабилизирующая добавка "ХризоПро" уже успешно зарекомендовала себя при строительстве стратегически важных объектов: она применялась при возведении Крымского моста. За последние 20 лет она прошла испытания во всех климатических зонах России - от Крайнего Севера до степей и полупустынь, на деле доказав свои преимущества.

Создание современной и надежной транспортной инфраструктуры - приоритетная задача, поставленная перед дорожной отраслью главой государства. На реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в масштабах страны будет выделено почти полтора триллиона рублей. Часть из них пойдет на ремонт дорожного полотна - и очень важно, чтобы новые путепроводы за несколько лет не пришли в прежнее состояние. Не секрет, что текущий ремонт дорог во многих регионах стал почти ежегодной рутиной. Кардинально изменить ситуацию в этой сфере и сэкономить бюджетные средства позволит активное внедрение инновационных решений и современных технологий. Примером такого подхода могут служить успешно введенные в эксплуатацию дорожные объекты федерального значения.

Так, при строительстве Крымского моста в состав дорожного полотна была включена стабилизируюшая добавка "ХризоПро", произведенная в оренбургском городе Ясный. При использовании в дорожном строительстве она повышает эксплуатационные характеристики щебеночно-мастичного асфальтобетона, повышая прочность дорожного покрытия. Как следствие - срок службы увеличивается в несколько раз. А для главной транспортной артерии Крыма надежность - решающий критерий.

После успешного применения при возведении Крымского моста разработку оренбургских производителей взяли на вооружение и на других значимых объектах. В частности, она применялась при строительстве особо важных участков трассы М11 "Нева". Воздействие прямых солнечных лучей, жара, мороз - все это ведет к преждевременному износу дорожного полотна. Добавка защищает асфальтобетон от воздействия этих факторов, что позволяет существенно сократить издержки от ежегодного ремонта, который не только требует весомых затрат из бюджета, но и создает большие неудобства для автомобилистов. И, если на трассе между двумя крупнейшими городами России застрять в многокилометровой пробке - значит потерять время, то в регионах с более суровым климатом это может иметь куда более серьезные последствия. Ни снежные заносы, ни лютый холод не должны помешать перемещению грузов и людей в любое время года.

Пока инновационная добавка используется при реализации федеральных проектов, а также на наиболее сложных участках, где привычные способы поддержания автодорог в рабочем состоянии неэффективны. Впрочем, перед продуктом широкие перспективы - и его высокие эксплуатационные качества являются только частью преимуществ. Стабилизирующая добавка отечественного производства отличается низкой себестоимостью, а значит, и доступной ценой. Для российских регионов внедрение инновационных разработок в дорожном строительстве - хорошая возможность сэкономить средства, выиграв при этом в качестве.