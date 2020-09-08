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08.09.2020 13:53
Рубрика: Власть

Предприятиям возместят затраты на обучение сотрудников старше 50 лет

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Самарской области 2850 работников старшего поколения в 2020 году пройдут бесплатное профессиональное обучение. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта "Демография".
Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области
Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Помощь старшему поколению и повышение качества жизни населения - важная составляющая стратегии лидерства региона. В нацпроекте участвуют 111 предприятий губернии, которые получат субсидии на компенсацию затрат, направленных на повышение профессиональных компетенций сотрудников в возрасте 50 лет и старше.

Фото: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
В Самарской области повышена конкурентоспособность работников предприятий

Опытом работы в рамках нацпроекта работодатели поделились на круглом столе, проведенном областным министерством труда. На мероприятии присутствовали крупные региональные компании: Медицинский центр "Мать и Дитя - ИДК", АО "Авиакор - авиационный завод", АО "Самарская кабельная компания", ООО "Самарский Стройфарфор", ООО "Самарские коммунальные системы" и другие.

Предприятия воспользовались государственной поддержкой и организовали для сотрудников старше 50 лет профобучение в рамках нацпроекта "Демография". На сегодня 2267 человек приступили к обучению, 1800 из них его завершили и вернулись на свои предприятия с новыми знаниями.

- Для работодателя участие в нацпроекте дает возможность вырастить сотрудника нужной квалификации или переобучить его новой профессии, а старшему поколению придает уверенности в завтрашнем дне - люди более комфортно чувствуют себя в нашем быстро меняющемся мире, продлевают свое активное долголетие, - подчеркнула Анна Антонова, главный консультант департамента занятости и трудовой миграции министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Компании могут выбрать площадки для обучения с учетом своих потребностей и квалификации сотрудников. При этом, с 2020 года нацпроект предусматривает обучение и за пределами Самарской области. Этой возможностью воспользовалась Лариса Щеголенкова, заведующий акушерским физиологическим отделением клинического госпиталя ИДК, специалист с 30-летним стажем. Она проходила обучение в Москве.

- Меняются клинические стандарты и рекомендации, появляются новые препараты и методики лечения, и мы хотим внедрять их в свою практику, оснащение нашей клиники позволяет это сделать, - считает Лариса Щеголенкова. - Удобно было обучаться в онлайн-формате. Была возможность посетить большое число лекций, не оставляя своих пациентов без постоянного наблюдения - для нас это важно.

Напомним, что в 2018 году при региональной поддержке, в рамках государственно-частного партнерства, госпиталь "Мать и Дитя" был построен с нуля всего за полтора года. Губернатор Самарской области ДмитрийАзаров подчеркивал, что новый госпиталь - это не только крупнейший инвестиционный проект, но и серьезный вклад в сохранение самого важного для нашей страны - человека. По его мнению, демографическая ситуация в Самарской области будет и впредь улучшаться, и новый госпиталь будет способствовать этому.

Фото: Правительство Самарской области
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Завод "Самарский Стройфарфор" в нацпроекте "Демография "участвует год. В прошлом году здесь обучили 84 человека, в этом запланировали 200.

- Мыиспытываем дефицит в рабочих. В первую очередь опираемся на старшее поколение, поэтому мы обучили сотрудников в возрасте от 50 лет новым специальностям, чтобы они могли работать на разных участках производства, - рассказала Ольга Моржицкая, директор по кадрам "Самарского Стройфарфора".

Компенсировать расходы на обучение сотрудников старшего поколения по нацпроекту "Демография" предприятия могут, обратившись в центры занятости населения. Здесь же ведут прием безработных пожилых людей, которые также могут стать участниками нацпроекта и пройти бесплатное обучение или повысить квалификацию.

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