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08.09.2020 19:49
Рубрика: Власть

В Пензенской области собрали более трех миллионов тонн зерновых

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Глава региона Иван Белозерцев поздравил аграриев с рекордным урожаем. Пензенские сельхозпроизводители собрали свыше трех миллионов тонн зерновых.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

- Спасибо за труд, за самоотверженность в работе! Пензенская область не первый год подряд является лидером в Приволжском федеральном округе по урожайности зерновых культур. В этом году удалось намолотить рекордный объем - впервые регион перешел отметку в три миллиона тонн зерна. Наши аграрии не только обеспечивают жителей Пензенской области хлебом, но и активно развивают животноводство и птицеводство, растет и экспортная составляющая, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

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По оперативной информации регионального правительства, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур перешагнул отметку в три миллиона тонн. Это абсолютный рекорд региона в сравнении со всеми показателями постсоветского периода.

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в Пензенской области составила 39 центнеров с гектара. Пензенская область продолжает занимать позицию лидера Приволжского федерального округа по средней урожайности зерновых и зернобобовых.

Наивысшая урожайность достигнута в хозяйствах Башмаковского района, где она составила 49 центнеров с гектара, в Бековском районе средний показатель - 46 центнеров с гектара, в Спасском - 45 центнеров с гектара. Валовой сбор более 200 тысяч тонн получили аграрии Белинского, Каменского, Башмаковского и Пензенского районов.
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Вместе с тем в Пензенской области приступили к уборке сахарной свеклы. Это уже сделали хозяйства Башмаковского, Бековского, Земетчинского, Каменского, Колышлейского районов области. По оперативной информации районных агрономических служб в регионе валовой сбор сахарной свеклы составляет 65,2 тысячи тонн. В текущем году аграриям предстоит убрать сахарную свеклу с площади более 50 тысяч гектаров. Местные сахарные заводы приступили к ее переработке и производству сахара. На сегодняшний день переработаны первые 15 тысяч тонн сахарной свеклы, произведена первая тысяча тонн сахара.

В регионе стартовала и уборка подсолнечника. Первыми к ней приступили хозяйства Белинского района. На отчетную дату валовой сбор составляет 1056 тонн. Всего в этом году предстоит убрать подсолнечник с площади 266 тысяч гектаров.

Пензенские аграрии также ведут уборку сои. Валовой сбор составляет четыре тысячи тонн, уборочная площадь сои 42 тысячи гектаров.

Начался сев озимых культур, он уже произведен на площади 284 тысячи гектаров, что составляет 74 процента от плана. Преимущественно озимые посевы занимает пшеница. Также пензенские аграрии сеют рожь, вику, рыжик и тритикале - это кормовая база для животноводства.

По оперативным данным минсельхоза России, на начало сентября Пензенская область вышла в лидеры по средним надоям молока. Этот показатель составил 17,5 килограмм от коровы в сутки, что почти на килограмм больше, чем годом ранее. Суточный объем реализации молока местными производителями превысил 48 тысяч тонн, что на шесть процентов больше аналогичного периода прошлого года. Федеральное аграрное ведомство отметило работу субъектов в развитии молочного скотоводства.

Справка "РГ"

Пензенская область занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по темпам роста производства молока - 110,8 процентов и по темпам роста поголовья коров - 103,9 процента.

На втором месте в ПФО регион по производству скота и птицы на убой в живом весе с показателем 241,6 тысячи тонн, а также по темпам роста производства яиц - 114,6 процента. Также второе место среди субъектов ПФО у Пензенской области по темпам роста поголовья свиней - 112,2 процента и крупного рогатого скота - 101,7 процента.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха

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