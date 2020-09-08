В Перми прекращено дело против школьницы, зарезавшей отчима-садиста

В Прикамье прекращено уголовное дело в отношении 16-летней школьницы, которая убила своего отчима.

Как пояснила адвокат обвиняемой Анастасия Шардакова, уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство при превышении пределов обороны". Но ответственность по этой статье наступает с 16 лет. Так как на момент совершения преступления обвиняемой было 15 лет, уголовное дело в ее отношении было прекращено.

Напомним, преступление произошло в конце прошлого года. Нетрезвый мужчина пришел к своей бывшей жене, с которой расстался год назад. В квартире он начал избивать падчерицу и ее подруг, а также бабушку несовершеннолетней. Девушка добежала до кухни, схватила нож и ударила бывшего отчима в грудь. От полученного ранения он скончался на месте.