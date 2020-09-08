В Самарской области пройдет Всероссийский инжиниринговый форум-2020

Новости

На Пискаревском кладбище открыли новые мемориальные плиты 15:42
Германия закроет дефицит бюджета ЕС после Brexit 15:35
В Петербурге угнали машину со спящими пассажирами 15:32
Кандидат на пост премьера Японии предложил способ повысить рождаемость 15:29
Курганская область получила десять машин скорой помощи 15:26
Путин отметил роль активных женщин в жизни страны 15:14
Брюс Кэмпбелл не исключил своего возвращения к "Зловещим мертвецам" 15:12
Москалькова посетила полилингвальный образовательный комплекс в Татарстане 15:08
Путин поручил кабмину помочь пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке 15:00
В Адыгее школьный класс отправили на карантин из-за COVID-19 14:53
Лукашенко признал, что немного "пересидел" на посту президента Беларуси 14:49
Лукашенко оценил задержание пограничниками Колесниковой 14:48
Защита обжалует приговор Михаилу Ефремову 14:46
В Москве метро "Каширская" изменит режим работы 14:29
Google объяснил ограничения на показ фильма "Беслан" 14:16
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову 14:16
Врио главы Приангарья: За каждое срубленное на Байкале дерево надо высаживать три 14:02
Путина поблагодарили за новое здание школы в Тулуне 13:51
Российскую вакцину от COVID-19 для детей начнут испытывать в 2021 году 13:49
Центр "Вектор" опубликовал фотографии вакцины от коронавирусной инфекции 13:49
Tesla назвали самой опасной компанией в мире 13:02
Песков заявил об отсутствии контактов Москвы и Координационного совета Беларуси 12:58
Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы 12:56
Москалькова обсудила с президентом Татарстана правозащитные темы 12:50
Готовится новая экранизация романа "Голова профессора Доуэля" 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 15:25
Рубрика: Власть

В Самарской области пройдет Всероссийский инжиниринговый форум-2020

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
С 24 по 26 сентября 2020 года в Самарской области состоится Форум "Основные направления роста индустрии инжиниринга и промышленного дизайна в России до 2025 года", который объединит II инжиниринговую конференцию Самарской области и VI конференцию "Инжиниринг в экономике России". Мероприятие проводится при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

24 и 25 сентября форум пройдет на площадке технопарка "Жигулевская долина", а 26 сентября - в "Точке кипения" Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева.

Фото: iStock
В Самарской области инвесторам предоставлена помощь при выходе на экспорт

Форум объединит ведущие инжиниринговые компании и потребителей их услуг. Фактически на три дня Самарская область станет центром инжиниринговых компетенций страны. В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущие промышленные дизайнеры, крупные производственные компании и интеграторы лучших технологических решений и многие другие. Участники смогут оценить потенциал отрасли, продемонстрировать свои компетенции аудитории, а также обменяться мнениями и опытом в рамках дискуссионной площадки. Предполагается также, что участники форума обсудят вопросы создания конкурентоспособных российских продуктов, развития инноваций для отечественной промышленности через центры инжиниринга, подготовки профессиональных кадров для индустрии, поддержки российских инжиниринговых компаний при реализации проектов за рубежом.

Отметим, в Самарской области на базе технопарка "Жигулевская долина" располагается самых успешных инжиниринговых центров России по поддержке бизнеса. Ежегодно услугами Регионального центра инжиниринга пользуются более 170 контрагентов. Он оснащен современными высокоточными средствами измерений и испытаний, графическими станциями, необходимым инженерным программным обеспечением, укомплектован персоналом, обладающим необходимыми компетенциями в области проектирования, испытаний и измерений. Многое представленное в центре оборудование не имеет аналогов не только в Самарской области, но и в других регионах. Более того, лаборатории РЦИ аккредитованы Центром сертификации и стандартизации "Сколково".

Фото: iStock
Грузовой шинный центр откроется в промпарке "Преображенка" в 2021 году

- Инжиниринговый форум позволит собрать на одной площадке главных игроков рынка, обсудить существующие тренды индустрии и определить вектор дальнейшего развития. Для нас очень важно, что столь крупное отраслевое событие проходит именно на территории Самарской области, ведь наш регион является уникальным промышленным и инновационным центром. Уверен, что три дня Форума пройдут плодотворно, эффективно, и станут площадкой для обмена опытом и заключения новых взаимовыгодных контрактов, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Надо сказать, Самарский регион активно работает над повышением инвестиционной привлекательности региона и улучшением делового климата. Взаимодействие с инвесторами отлажено в режиме "одного окна". Эту работу ведет Агентство по привлечению инвестиций Самарской области в тесном взаимодействии с региональным минэкономразвития.

Справка "РГ"

Программа Всероссийского инжинирингового форума-2020 доступна на сайте technet63.ru, здесь же проходит регистрация на мероприятие.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Путин взял на контроль вопрос вырубок леса для БАМа
Российскую вакцину от COVID-19 для детей начнут испытывать в 2021 году
Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову
За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября