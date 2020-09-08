В Самарской области пройдет Всероссийский инжиниринговый форум-2020

С 24 по 26 сентября 2020 года в Самарской области состоится Форум "Основные направления роста индустрии инжиниринга и промышленного дизайна в России до 2025 года", который объединит II инжиниринговую конференцию Самарской области и VI конференцию "Инжиниринг в экономике России". Мероприятие проводится при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

24 и 25 сентября форум пройдет на площадке технопарка "Жигулевская долина", а 26 сентября - в "Точке кипения" Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева.

Форум объединит ведущие инжиниринговые компании и потребителей их услуг. Фактически на три дня Самарская область станет центром инжиниринговых компетенций страны. В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущие промышленные дизайнеры, крупные производственные компании и интеграторы лучших технологических решений и многие другие. Участники смогут оценить потенциал отрасли, продемонстрировать свои компетенции аудитории, а также обменяться мнениями и опытом в рамках дискуссионной площадки. Предполагается также, что участники форума обсудят вопросы создания конкурентоспособных российских продуктов, развития инноваций для отечественной промышленности через центры инжиниринга, подготовки профессиональных кадров для индустрии, поддержки российских инжиниринговых компаний при реализации проектов за рубежом.

Отметим, в Самарской области на базе технопарка "Жигулевская долина" располагается самых успешных инжиниринговых центров России по поддержке бизнеса. Ежегодно услугами Регионального центра инжиниринга пользуются более 170 контрагентов. Он оснащен современными высокоточными средствами измерений и испытаний, графическими станциями, необходимым инженерным программным обеспечением, укомплектован персоналом, обладающим необходимыми компетенциями в области проектирования, испытаний и измерений. Многое представленное в центре оборудование не имеет аналогов не только в Самарской области, но и в других регионах. Более того, лаборатории РЦИ аккредитованы Центром сертификации и стандартизации "Сколково".

- Инжиниринговый форум позволит собрать на одной площадке главных игроков рынка, обсудить существующие тренды индустрии и определить вектор дальнейшего развития. Для нас очень важно, что столь крупное отраслевое событие проходит именно на территории Самарской области, ведь наш регион является уникальным промышленным и инновационным центром. Уверен, что три дня Форума пройдут плодотворно, эффективно, и станут площадкой для обмена опытом и заключения новых взаимовыгодных контрактов, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Надо сказать, Самарский регион активно работает над повышением инвестиционной привлекательности региона и улучшением делового климата. Взаимодействие с инвесторами отлажено в режиме "одного окна". Эту работу ведет Агентство по привлечению инвестиций Самарской области в тесном взаимодействии с региональным минэкономразвития.

Справка "РГ"

Программа Всероссийского инжинирингового форума-2020 доступна на сайте technet63.ru, здесь же проходит регистрация на мероприятие.