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08.09.2020 17:40
Рубрика: Власть

В Ульяновской области началась неделя нацпроекта "Культура"

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
В регионе с 7 по 13 сентября проходит неделя национального проекта "Культура". Всего на территории области запланировано более 50 событий, участниками которых станут около пяти тысяч человек.
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

Национальный проект "Культура" призван решить главный вопрос - обеспечение доступности культуры для людей. Основные направления: строительство, модернизация и оснащение учреждений культуры, повышение квалификации, развитие творческих способностей и содействие добровольческой деятельности, обеспечение широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство.

Фото: Фонд "Ульяновск - культурная столица"
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"В рамках нацпроекта в 2019 году в регионе открыто две модельные библиотеки, построено два новых дома культуры, проведены ремонтно-реставрационные работы исторической части Ульяновского театра кукол, 30 детских школ искусств оснащено новыми пианино, открыт "Центр культурных волонтеров" и новый виртуальный концертный зал в Димитровградском музыкальном училище. Работы в данном направлении будут продолжены и уже в текущем году мы откроем еще два ДК, модернизируем три библиотеки, завершим ремонт театра кукол и обновим музыкальные инструменты и оборудование в четырех образовательных организациях сферы культуры", - рассказала министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.

В ходе тематической недели состоятся осмотры строительства и ремонтных работ, открытие новых учреждений культуры, профессиональные сессии и отраслевые семинары, а также пройдут культурные мероприятия.

Так, 8 сентября в торжественном зале Дворца книги состоится открытие Всероссийской выставки-ярмарки и XVII областной выставки-конкурса издательской продукции "Симбирская книга - 2019", а также в международный день грамотности будет проведён культурный диктант.

9 сентября в Сурском районе пройдет "Школа музейного волонтера". В Сенгилее состоится открытие новой экспозиции в районном краеведческом музее. В рамках профессиональной программы будет организована сессия "Модельная библиотека нового поколения: успешная, востребованная, привлекательная", а также пройдет подписание соглашений с победителями конкурса среди творческих коллективов Ульяновской области на звание "Губернаторский".

10 сентября в рамках национального проекта "Культура" при поддержке губернатора Сергея Морозова будет открыта третья модельная библиотека в регионе. Учреждение создано на базе Центральной городской специализированной библиотеки "Центр изучения литературного краеведения имени И.А. Гончарова. Почетным гостем церемонии открытия станет директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. В этот же день в усадьбе семьи Ульяновых состоится концерт МАРИ КАРНЕ & "Академик Бэнд".

Фото: Правительство Ульяновской области
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11 сентября в Ульяновской области стартует "Читающий транспорт" - проект, предполагающий знакомство ульяновцев с литературным творчеством в трамвае.

12 сентября в регионе состоится закрытие проекта "Летние музыкальные сезоны в Усадьбе". На концертной площадке в Усадьбе семьи Ульяновых выступит Ульяновский государственный академический симфонический оркестр "Губернаторский" и солист Игорь Федоров (кларнет, Москва). Специальным гостем мероприятия станет выпускница проекта "Мир детства", победитель конкурсного отбора 2020 года во Всероссийский молодежный оркестр под управлением Юрия Башмета Валерия Ксенофонтова (скрипка).

Завершится неделя национального проекта "Культура"13 сентября пленэром юных художников, который одновременно пройдет в Ульяновске и Димитровграде. В этот же день в регионе состоится открытие выставки "Война. Победа. Память", посвященной Году памяти и славы в России, а также присвоению городу Ульяновску звания "Город трудовой доблести".

Отдельного внимания в неделе национального проекта "Культура" заслуживает Международный культурный форум, который пройдет с 10 по 13 сентября. Впервые событие организовано в гибридном формате, сочетая в себе онлайн и оффлайн события.

Ключевыми направлениями МКФ-2020 в Ульяновской области станут темы цифровой трансформации и креативной экономики. Эксперты обсудят особенности работы учреждений культуры и креативных индустрий в новых реалиях, связанных с ограничениями по COVID-19.

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