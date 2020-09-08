Вячеслав Володин посетил новую мегаферму под Пензой

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин посетил Пензенскую область во вторник с рабочим визитом.

Совместно с губернатором Иваном Белозерцевым он осмотрел на территории Сердобского района ферму, принадлежащую группе компаний "Русмолко". Это крупнейший производитель молока в РФ, который реализует совместную инвестиционную программу с сингапурской компанией Olam International. В рамках ее развиваются два направления - молочное животноводство и растениеводство.

Строительство молочной фермы на 5200 голов дойного стада с воспроизводством замкнутого цикла началось в 2018 году. Первая очередь молочного комплекса была введена в эксплуатацию в декабре 2019 года - это 50 объектов. В четвертом квартале этого года планируется завершить вторую очередь строительства и ввести в эксплуатацию еще 17 объектов.

Общее поголовье крупнорогатого стада на сегодня составляет почти 7500 голов. С начала года произведено 7890 тонн молока. На конец года производство молока достигнет 150 тонн в сутки, к концу года пензенская мега-ферма произведет не менее 27 тысяч тонн молока. К 2022 году ГК "Русмолко" планирует довести поголовье до 16 тысяч голов, а производство молока - до 250 тонн в сутки.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет порядка 4,5 миллиарда рублей. В результате его реализации будет создано не менее 350 рабочих мест для жителей Сердобского района.

На молочно-товарном комплексе применены новейшие технологии, все производственные процессы объединены в единую IT-систему, позволяющую вести постоянный мониторинг проведения всех видов технологических работ и содержания животных.

Для обеспечения поголовья качественными кормами ГК "Русмолко" активно развивает растениеводческое направление.

В ходе посещения молочного комплекса представители компании рассказали Вячеславу Володину о разработке социального проекта строительства жилого поселка для работников животноводческого комплекса. Спикер Госдумы обратил внимание на возможности, которые сегодня имеются на федеральном уровне, в частности, использования программы "Сельская ипотека".

Председатель Государственной Думы также отметил роль региональной власти в реализации крупных инвестиционных проектов на территории Пензенской области.

- Комплекс построен всего за два года. И здесь надо подчеркнуть роль губернатора, уверен, что руководство компании меня в этом поддержит. У всех есть выбор - в каком регионе реализовать инвестиционный проект. Этот проект - итог вашей работы,- отметил Вячеслав Володин.

- Мы работаем индивидуально с каждым инвестором, предлагая оптимальные условия для старта бизнеса и для развития, потому что мы заинтересованы в том, чтобы в пензенский регион приходили сильные компании, создавали здесь новые рабочие места для людей. Благодаря им развиваются территории и в целом экономика области, - рассказал Иван Белозерцев.

В рамках рабочей поездки в Пензенскую область также обсуждался вопрос передачи в федеральную собственность автодороги, проходящей по территории региона "Тамбов -Пенза - Колышлей - Сердобск - Беково" и от села Октябрьское до границ области. Ее протяженность составляет порядка 114 километров. Документы для передачи участка подготовлены и направлены в соответствующее ведомство. Эта мера позволит снизить затраты бюджета Пензенской области не менее чем на 200 миллионов в год.

Кстати

По оперативным данным минсельхоза России, Пензенская область вышла в лидеры по средним надоям молока. Этот показатель превысил 17,5 килограмм от коровы в сутки, что почти на килограмм больше, чем годом ранее. Суточный объем реализации молока местными производителями превысил 48 тысяч тонн, что на шесть процентов больше аналогичного периода прошлого года. Федеральное аграрное ведомство отметило работу субъектов в развитии молочного скотоводства.