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08.09.2020 13:43
Рубрика: Власть

Ликвидацию последствий паводка в Тулуне завершат в 2023 году

Текст: Татьяна Замахина
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе видеоконференции доложил главе государства о сроках завершения всех мероприятий по ликвидации последствий паводка в городе Тулун Иркутской области. Отдельно он остановился на социальных объектах.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Наводнение, напомним, произошло в конце июня 2019 года, наибольший ущерб стихия нанесла городу Тулун. В результате детальной проработки непосредственно на месте чрезвычайной ситуации была создана программа ликвидации последствий, напомнил зампред кабмина. Этот документ, по его словам, был утвержден в новой редакции со сроками завершения всех мероприятий до 2023 года включительно.

Фото: iStock
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Программа "предусматривает строительство и ремонт значительного количества социально-значимых объектов", подчеркнул Хуснуллин.

- Несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом, мобилизованы строительные мощности, - заявил он. - Недобросовестных подрядчиков всех выгнали, набрали новых.

В 2019 году завершились работы по 61 объекту программы, в основном связанные с капремонтом, в 2020 году планируется завершить еще 92 объекта.

В частности, при содействии президента "Роснефтью" в кратчайшие сроки построена школа мирового уровня в Тулуне. "Не стыдно ее показать", - сказал Хуснуллин. А Сбербанком построено отделение тулунской горбольницы с самым современным медоборудованием. За счет средств РЖД в городе строятся три жилых дома, два из них уже готовы, жители скоро будут заезжать. РЖД также финансирует строительство школы.

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