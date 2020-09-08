Ликвидацию последствий паводка в Тулуне завершат в 2023 году

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе видеоконференции доложил главе государства о сроках завершения всех мероприятий по ликвидации последствий паводка в городе Тулун Иркутской области. Отдельно он остановился на социальных объектах.

Наводнение, напомним, произошло в конце июня 2019 года, наибольший ущерб стихия нанесла городу Тулун. В результате детальной проработки непосредственно на месте чрезвычайной ситуации была создана программа ликвидации последствий, напомнил зампред кабмина. Этот документ, по его словам, был утвержден в новой редакции со сроками завершения всех мероприятий до 2023 года включительно.

Программа "предусматривает строительство и ремонт значительного количества социально-значимых объектов", подчеркнул Хуснуллин.

- Несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом, мобилизованы строительные мощности, - заявил он. - Недобросовестных подрядчиков всех выгнали, набрали новых.

В 2019 году завершились работы по 61 объекту программы, в основном связанные с капремонтом, в 2020 году планируется завершить еще 92 объекта.

В частности, при содействии президента "Роснефтью" в кратчайшие сроки построена школа мирового уровня в Тулуне. "Не стыдно ее показать", - сказал Хуснуллин. А Сбербанком построено отделение тулунской горбольницы с самым современным медоборудованием. За счет средств РЖД в городе строятся три жилых дома, два из них уже готовы, жители скоро будут заезжать. РЖД также финансирует строительство школы.