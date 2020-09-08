Марат Хуснуллин призвал подрядчиков завершить объекты в Тулуне досрочно

- Сейчас "Газпром" строит спортивный комплекс. По проекту, срок сдачи - 2022 год. Но мы договорились, что его построят до конца этого года. Чтобы спортсмены, ребятишки могли там уже заниматься. Проектный срок сдачи дамб - конец 2022 года. Но мы не можем ждать и бояться, как бы снова не затопило территории. Поэтому ставим задачи строителям завершить работу в 2021 году. Это реально - Тулунская дамба, например, готова уже на 70 процентов, - пояснил вице-премьер.
На площадке, где возводятся многоэтажные жилые дома, подрядная организация также заверила, что сдаст жилье к концу года. Чтобы жители, кто вложил свой сертификат или попал в программу расселения аварийных домов, смогли вселиться как можно быстрее.
Напомним, Марат Хуснуллин находится в двухдневной поездке в Иркутской области. Он оценивает работы по восстановлению в Нижнеудинске и Тулуне, пострадавших от катастрофического наводнения в 2019 году.