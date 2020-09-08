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08.09.2020 14:00
Рубрика: Власть

Марат Хуснуллин призвал подрядчиков завершить объекты в Тулуне досрочно

Текст: Екатерина Дементьева
Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин призвал подрядчиков на строительстве в Тулуне ускорить темпы работ. По его словам, график строители выдерживают, но опыт уже сданных объектов показывает, что сроки могут быть более сжатыми. Например, инфекционное отделение городской больницы возвели всего за 116 дней, суперсовременную школу на 1275 учеников - за 10 месяцев.
Марат Хуснуллин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Марат Хуснуллин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Марат Хуснуллин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Сейчас "Газпром" строит спортивный комплекс. По проекту, срок сдачи - 2022 год. Но мы договорились, что его построят до конца этого года. Чтобы спортсмены, ребятишки могли там уже заниматься. Проектный срок сдачи дамб - конец 2022 года. Но мы не можем ждать и бояться, как бы снова не затопило территории. Поэтому ставим задачи строителям завершить работу в 2021 году. Это реально - Тулунская дамба, например, готова уже на 70 процентов, - пояснил вице-премьер.

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На площадке, где возводятся многоэтажные жилые дома, подрядная организация также заверила, что сдаст жилье к концу года. Чтобы жители, кто вложил свой сертификат или попал в программу расселения аварийных домов, смогли вселиться как можно быстрее.

Напомним, Марат Хуснуллин находится в двухдневной поездке в Иркутской области. Он оценивает работы по восстановлению в Нижнеудинске и Тулуне, пострадавших от катастрофического наводнения в 2019 году.

В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае

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