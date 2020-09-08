На Алтае туристка сняла видео перед тем, как ее унесло течением

Жительница Новосибирска сняла видеоролик перед тем, как переплыть Катунь в Республике Алтай.

42-летняя женщина отдыхала в селе Элекмонар Чемальского района.

Сибирячка собралась переплыть бурлящую реку и сообщила об этом подписчикам в Instagram.

- Зайду и спокойно поплыву, а потом меня прибьет к тем камням через пару дней, - пошутила любительница экстрима в соцсетях.

Однако во время заплыва туристку унесло течением реки. Женщину до сих пор не нашли.

- Обследована акватория и береговая линия реки Катунь от места происшествия до Узнезя, результатов пока нет, - сообщает ГУ МЧС по региону. - Поисковые работы продолжаются.